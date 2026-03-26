Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:55 08:55 357 357

Договорите за ремонти на пътища се подписват преди началото на строителния сезон, кога ще се сменя правителството не зависи от АПИ. Така бившият председател на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" Йордан Вълчев отговори на обвиненията от служебната власт.



В ефира на NOVA Вълчев обясни процедурите. В края на 2022 - началото на 2023 г. е планирано подписване на договори за текущи ремонти. Така четиригодишният период отива до 2027 г. "В продължение на 1 година договорите не са подписвани заради обжалвания и процедури в съда. В края на 2023 и началото на 2024 тези договори започват да се подписват. Съответно през 2024 и 2025 г. се дават задания, за да може да се работи. През 2024 и 2025 г. се работи ударно, извършени са много дейности. Заданията, както и сегашният министър каза, са възложени. Не са платени, не са извършени, а са възложени", каза Вълчев.



И добави, че парите са разпределени пропорционално, но е нормално да има възложени дейности, които ще се извършват през следващите години.



"Съвсем нормално е в началото на строителния сезон да се възлагат допълнителни дейности по договор, за да може да започне работа навреме. Не може през лятото да възлагаме", допълни Вълчев.



По отношение на оскъпяванията с до 50%, Вълчев каза, че е нормално и е вписано в договорите. "Това е за допълнителни работи, които да се извършат", допълни той. Парите били от планувания бюджет на АПИ.



Той отрича вместо пълно обновяване на дадени участъци просто да се пълнят дупки, което е по-скъпо на единица площ. "20% от договорите са за кръпки и зимно поддържане. Останалите 80% са за текущи ремонти, където се ремонтира изцяло и цената е по-ниска", каза Вълчев.