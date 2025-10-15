ЗАРЕЖДАНЕ...
|Инвеститорка: Предпочитам акции пред имоти, продажбата е моментална, а инвестицията гъвкава
Допитването е проведено в периода януари – юли сред 1000 респонденти в България. Докато пазарът на недвижими имоти остава предпочитан от 39% от анкетираните, над 40% от хората до 34 години инвестират именно във финансови инструменти.
Експертите посочват развитието на финтех индустрията като основна причина за тенденцията. Лесният достъп до платформите за търговия, по-ниските суми за първоначална инвестиция и гъвкавостта на финансовите пазари привличат младите инвеститори.
"Човек всеки ден може да следи как се движи портфолиото му и дали е на печалба или загуба. При недвижимите имоти това е много по-тромава инвестиция – ако купите имот за половин милион и ви трябват 50 000 лева, не можете да продадете част от имота. При акции и фондове можете да продадете по всяко време", обяснява пред БНТ Здравко Пиринлиев, главен инвестиционен анализатор в лицензиран инвестиционен посредник.
Според Даниел Дончев, изпълнителен директор на компания за управление на активи, финансовите инструменти позволяват по-голяма диверсификация – разпределение между различни компании, региони и сектори, което намалява риска.
Това е и причината Яна, млада инвеститорка, от пет години да залага на акции и борсово търгувани фондове. Тя предпочита американските пазари заради широкия избор на компании и защита срещу инфлацията.
"Всеки месец заделям част от заплатата си за инвестиции в акции, фондове и криптовалути. Следя пазара и цените – не е сложно", казва Яна Георгиева.
Експертите подчертават, че младите са значително по-добре информирани за финансовите инструменти и начините за тяхното използване. Въпреки това, те предупреждават за рисковете и необходимостта от проверка на довереността на инвестиционните посредници.
"Както има честни мениджъри, има и такива, които не са добронамерени, и е възможно да се стигне до измами. Първата стъпка е проверка в сайта на Комисията за финансов надзор", обяснява Дончев.
Здравко Пиринлиев допълва: "Има огромно количество информация за финансовите пазари – човек бързо може да разбере какво е акция, борсово търгуван фонд и какви са рисковете. На най-фундаментално ниво инвестирането не е сложен процес."
Все пак експертите напомнят, че финансовите пазари винаги крият риск от загуба на вложените средства.
