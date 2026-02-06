Интересна развръзка относно детето, изчезнало заедно с Калушев

© Относно медийно интервю на родител, в което се посочва, че детето му е с неясно местонахождение от дни, в Държавната агенция за закрила на детето до днес сутринта, 6 февруари 2026г., не са постъпвали сигнали, свързани с детето и семейството му. По-късно в днешния ден е получен сигнал през онлайн платформата на ДАЗД "Подай сигнал“.



Държавната агенция за закрила на детето се самосезира и своевременно сезира останалите компетентни органи по закрила, като изиска наличната информация за детето.



Отчитайки професионализма на българските медии, Държавната агенция за закрила на детето, апелира за висока чувствителност и спазване на всички законови рамки при отразяването на случаи, касаещи деца.