Интензивен трафик на "Капитан Андреево" и "Калотина"
Автор: Теодора Патронова 21:55
©
Изключително интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" на вход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили. На границата с Република Сърбия трафикът е интензивен на "Калотина" на вход за леки автомобили. Това съобщиха от "Гранична полиция". 

Трафикът е нормабен на границата с Гърция, Северна Македония и Румъния. 

На 25 декември oт 09.00ч фериботния кораб обслужващ линията Никопол-Т.Мъгуреле нe извършва плавания от и за Румъния поради непочистен сняг в зоната за товарене и разтоварване на МПС.







