ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Интензивен трафик на "Капитан Андреево" и "Калотина"
Трафикът е нормабен на границата с Гърция, Северна Македония и Румъния.
На 25 декември oт 09.00ч фериботния кораб обслужващ линията Никопол-Т.Мъгуреле нe извършва плавания от и за Румъния поради непочистен сняг в зоната за товарене и разтоварване на МПС.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
2026 година може да сложи край на бизнеса на много хора
19:58 / 26.12.2025
Тежка катастрофа с жертва затвори пътя Габрово - Севлиево
19:12 / 26.12.2025
Politico: Как се чувстват обикновените хора в България точно пред...
13:43 / 26.12.2025
През януари ще можем да плащаме една и съща сметка смесено – с ев...
14:20 / 26.12.2025
Българска следа в мрежа за перфектно фалшиво евро в Испания
12:38 / 26.12.2025
Обмисля се продуктова такса за тютюневите изделия с филтри
12:06 / 26.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS