Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево"
Автор: Елена Николова 09:39Коментари (0)321
Трафикът е интензивен на ГКПП ''Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" на официалния си сайт.

От края на миналия месец през граничния преход "Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3, 5 тона преминават и на граничните преходи "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград". На "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът на граничните пунктове с Румъния е нормален. Но от вчера от 17:30 часа ферибота обслужващ линията Никопол - Т. Магуреле, преустановява плаванията, поради лошите метеорологични условия.







