На 18 април 2026 г. Сливен се превърна в интелектуална столица. Комплексът "Тайната градина“ прие седмото издание на куизмания "Мастърс“. Организаторът Димитър Георгиев продължи традицията на пътуващия турнир. След Габрово, Разград, Стара Загора, Полски Тръмбеш, Велико Търново и Бургас, Сливен стана седмият град-домакин. Стратегическото му местоположение събра отбори от всички краища на България. Градът се оказа удобен "сборен пункт“ за играчи от София, Варна, Русе и Бургас.

В това издание премериха сили общо 17 отбора. Те представляваха 10 различни български града.

Много от участници са добре познати лица от екрана, градили репутацията си в предавания като "Последният печели“, "Стани богат“ и актуалния формат "The Floor“. Без преувеличение можем да обобщим, че събитието концентрира на едно място значителна част от интелектуалния елит на българската куиз общност.

Интелектуалното бойно поле включваше осем кръга по десет въпроса. Темите бяха широкообхватни: история, география, култура и литература, музика, кино и сериали, науки, спорт и лайфстайл. Тези 80 въпроса подложиха на сериозно изпитание подготовката на всеки един участник.

Битката за върха се превърна в истински епос. До самия край на състезанието отборите на "Съюзниците“ и "Лудо младо“ вървяха буквално рамо до рамо, разделени от крехката една точка.

Драмата достигна своята кулминация в решителния осми кръг, където опитът и желязната логика на "Съюзниците“ си казаха думата. Те демонстрираха невероятна концентрация, заковавайки девет верни отговора срещу шест за своите опоненти, и така с краен резултат от 58 точки се окичиха със златните медали.

Шампионският състав беше истинско съзвездие. В него блестяха цели шестима трикратни първенци от култовото предаване "Минута е много“, водени от легендарните Пламен Младенов – Професора, Стефан Петров, Спас Пейчев, Тодор Николов, Иво Шалаверов и Айхан Топал, подкрепени от солидните знания на Иван Пеев и Деан Димитров.

Веднага след тях, със среброто и 54 точки, се окичиха пловдивските майстори от "Лудо младо“. Победителите от предните две издания отново показаха защо са сред най-страховитите съперници в България, демонстрирайки стил и класа, които ги държаха в играта до последния кръг.

Почетната стълбичка допълни "Коалиция Чък Норис“, събрала в себе си титани от няколко града, които със своите 51 бяха повече от достойна конкуренция.

Високият точков актив на челната тройка обаче не бива да заблуждава никого - въпросите бяха на изключително ниво, далеч над стандарта на обичайните пъб куизове. Те изискваха дълбока обща култура и бърза мисъл, каквато, без съмнение, участниците притежават.

Малко под челната тройка "Овчарчето Калитко“ защити честта на Варна с впечатляваща игра и четвърто място, докато старозагорските "Guardians of the Galaxy“ внесоха междугалактическо вдъхновение в турнира, заемайки престижната пета позиция. Изключително оспорвана бе битката и в средата на таблицата, където "Долф Лундгрен“ от Велико Търново и "Невиждани Академици“ от Стара Загора поделиха шестото място, доказвайки, че академичният дух и бойната закалка вървят ръка за ръка. Разградските представители от "Бели Лом“ също показаха завидно ниво, заемайки осмо място с много стабилна игра през целия куиз.

Варненско-търновската комбинация "Феникс“ възкръсна в трудните кръгове и се нареди на девета позиция, следвана плътно от симпатичните "Мъркорани“ и отбора на "Дормон“, които показаха отлична екипна работа. Русенският дух бе защитен от "Неслучайният Авел“, а бургаските "Ледени“ разчупиха леда със своите 26 точки, показвайки, че и морето ражда умни хора.

"Los Cubaneros“ привнесоха екзотика и добро настроение от Велико Търново, докато домакините от Сливен в лицето на "Леге Артис“ заслужиха уважение за своята коректност и борбеност. Асеновградските "All stars“ и ямболският тим "Виктори“ затвориха класирането, но със сигурност спечелиха симпатиите на залата със своя спортен дух.

Пролетното издание на "Куизмания Мастърс“ бе истински празник на ума. Въпреки трудността на темите, удоволствието от играта и възможността да премериш сили с най-добрите, оставиха сладък привкус у всички.

Сега погледите вече са насочени към старата столица Велико Търново, където на 3 октомври се очаква следващият сблъсък на интелектуалните гиганти.

Всеки, който желае да се докосне до магията на знанието или да премери сили с най-добрите в България, може да следи за следващите епични събития в официалната Facebook група "Българска Куиз Лига“