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|Инциденти с две МПС-та с пловдивска регистрация край морето
На 30.08.т.г. около 15.24 ч. на бургаската улица "Янко Комитов" №16, пред двора на фирма "Никика", двуколесно пътно превозно средство, управлявано от 36-годишен бургазлия, излизайки от двора на фирмата, не пропуска правомерно движещия се товарен автомобил "Мерцедес Спринтер", с пловдивска регистрация, управляван от 32-годишен бургазлия, като се блъска странично в него.
От ПТП-то пострадал водачът на двуколесното пътно преводно средство, който получил навяхване и разтягане на ставните връзки / прегледан е в УМБАЛ – Бургас и освободен за домашно лечение/.
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