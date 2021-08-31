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Инциденти с две МПС-та с пловдивска регистрация край морето
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:29 / 31.08.2021Коментари (0)828
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На 30.08.. около 05.30 ч. на пътя между бензиностанция "Еко - Ахелой" и пътя Бургас – Варна, в условията на ляв завой в района на кръговото кръстовище до магазин "Лидл" в с. Равда, поради движение с несъобразена с пътните условия скорост и употреба на алкохол от страна на водача /1.54 промила/, самокатастрофирал мотоциклет "Ямаха Т-Макс", с пловдивска регистрация, управляван 24-годишен мъж от Ахелой. Водачът получил фрактура на дясното бедро и е откаран в УМБАЛ – "Бургас". Работата по случая продължава.

На 30.08.т.г. около 15.24 ч. на бургаската улица "Янко Комитов" №16, пред двора на фирма "Никика", двуколесно пътно превозно средство, управлявано от 36-годишен бургазлия, излизайки от двора на фирмата, не пропуска правомерно движещия се товарен автомобил "Мерцедес Спринтер", с пловдивска регистрация, управляван от 32-годишен бургазлия, като се блъска странично в него.

От ПТП-то пострадал водачът на двуколесното пътно преводно средство, който получил навяхване и разтягане на ставните връзки / прегледан е в УМБАЛ – Бургас и освободен за домашно лечение/.







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