Инциденти с две МПС-та с пловдивска регистрация край морето

© Google На 30.08.. около 05.30 ч. на пътя между бензиностанция "Еко - Ахелой" и пътя Бургас – Варна, в условията на ляв завой в района на кръговото кръстовище до магазин "Лидл" в с. Равда, поради движение с несъобразена с пътните условия скорост и употреба на алкохол от страна на водача /1.54 промила/, самокатастрофирал мотоциклет "Ямаха Т-Макс", с пловдивска регистрация, управляван 24-годишен мъж от Ахелой. Водачът получил фрактура на дясното бедро и е откаран в УМБАЛ – "Бургас". Работата по случая продължава.



На 30.08.т.г. около 15.24 ч. на бургаската улица "Янко Комитов" №16, пред двора на фирма "Никика", двуколесно пътно превозно средство, управлявано от 36-годишен бургазлия, излизайки от двора на фирмата, не пропуска правомерно движещия се товарен автомобил "Мерцедес Спринтер", с пловдивска регистрация, управляван от 32-годишен бургазлия, като се блъска странично в него.



От ПТП-то пострадал водачът на двуколесното пътно преводно средство, който получил навяхване и разтягане на ставните връзки / прегледан е в УМБАЛ – Бургас и освободен за домашно лечение/.