Инцидент в Балкана край Карлово

Само бързата реакция и професионализъм на Пистова спасителна служба (Rescue Service) и организаторите на събитието са помогнали той да не завърши фатално.



Пострадалата състезателка, Гергана, е била транспортирана по изключително труднодостъпна скалиста пътека, при тежки условия и в тъмната част на денонощието.



Екипите на спасителната служба са действали с впечатляваща координация и самоотверженост.



След намесата ѝ, Гергана е откарана за медицинска помощ и вече е извън опасност, като се възстановява, потвърдиха организаторите.



"Гергана е добре и се възстановява. Това е напомняне към всички участници – планината изисква уважение и отговорност. Независимо от дистанцията, планинската застраховка не е формалност, а важна част от личната безопасност,“ споделят организаторите.



Петото издание на Балканиадата се проведе между 3 и 5 октомври 2025 г., успоредно със Световното първенство по скайрънинг за ветерани (Masters World Skyrunning Championships). България отново бе домакин на форум от най-високо ниво, който събра стотици състезатели от различни държави. Състезателният център бе разположен в Карлово, а трасетата преминаха през суровите и живописни склонове на Стара планина.