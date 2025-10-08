ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Инцидент в Балкана край Карлово
Само бързата реакция и професионализъм на Пистова спасителна служба (Rescue Service) и организаторите на събитието са помогнали той да не завърши фатално.
Пострадалата състезателка, Гергана, е била транспортирана по изключително труднодостъпна скалиста пътека, при тежки условия и в тъмната част на денонощието.
Екипите на спасителната служба са действали с впечатляваща координация и самоотверженост.
След намесата ѝ, Гергана е откарана за медицинска помощ и вече е извън опасност, като се възстановява, потвърдиха организаторите.
"Гергана е добре и се възстановява. Това е напомняне към всички участници – планината изисква уважение и отговорност. Независимо от дистанцията, планинската застраховка не е формалност, а важна част от личната безопасност,“ споделят организаторите.
Петото издание на Балканиадата се проведе между 3 и 5 октомври 2025 г., успоредно със Световното първенство по скайрънинг за ветерани (Masters World Skyrunning Championships). България отново бе домакин на форум от най-високо ниво, който събра стотици състезатели от различни държави. Състезателният център бе разположен в Карлово, а трасетата преминаха през суровите и живописни склонове на Стара планина.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Част от вендинг автоматите може временно да спрат работа заради в...
10:02 / 08.10.2025
Децата до 15 години са 900 000, а възрастните над 65 г. са 1,5 ми...
10:03 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Край на дъждовете и студа
09:23 / 08.10.2025
България е лидер в региона на Централна и Източна Европа по ръст ...
09:15 / 08.10.2025
Истината за пътя на Вълчо и Маринка Арабаджиеви от месокомбината ...
09:05 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
09:02 / 07.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS