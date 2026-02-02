© виж галерията Името на княз Кирил Преславски се оказа в досиетата на Епстийн. Името му се появява в списък до това на Сидни Финч - бишата съпруга на Чарлз Финч.



Въпросният списък е от 14 януари 2017 г. и е свързан с парти преди наградите БАФТА.



"Барбара Броколи и Джесика Ротчайлд и аз организираме втората си годишна вечеря преди наградите БАФТА в Спенсър Хаус на 8 февруари. И ти си поканен. Ноел ще ти изпрати поканата и списък с гости. Целувки, Пеги. Това съобщение е от Пеги Сигал до Джефри Епстийн.



Министерството на правосъдието на САЩ публикува повече от три милиона страници от досиетата на осъдения престъпник Епстийн.



Сред страниците се намери и името на България. Страната ни е спомената в имейли, коментиращи външната ни политика, споменава се и при пътувания до други страни от Европа и момичета от Източна Европа. Името на България е замесено с пътуване на сътрудникът на Епстийн Даниел Сиад до София.