ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Името на Кирил Сакскобургготски се появи в досиетата на Епстийн
Въпросният списък е от 14 януари 2017 г. и е свързан с парти преди наградите БАФТА.
"Барбара Броколи и Джесика Ротчайлд и аз организираме втората си годишна вечеря преди наградите БАФТА в Спенсър Хаус на 8 февруари. И ти си поканен. Ноел ще ти изпрати поканата и списък с гости. Целувки, Пеги. Това съобщение е от Пеги Сигал до Джефри Епстийн.
Министерството на правосъдието на САЩ публикува повече от три милиона страници от досиетата на осъдения престъпник Епстийн.
Сред страниците се намери и името на България. Страната ни е спомената в имейли, коментиращи външната ни политика, споменава се и при пътувания до други страни от Европа и момичета от Източна Европа. Името на България е замесено с пътуване на сътрудникът на Епстийн Даниел Сиад до София.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Експерт: Избягвайте да получавате 500 евро, взимайте по-малки бан...
19:52 / 02.02.2026
Милен Керемедчиев: Контактите на "Епстийн" в България едва ли са ...
19:56 / 02.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, дъ...
19:32 / 02.02.2026
Гуцанов е един от кандидатите за лидер на БСП: На България й тряб...
19:22 / 02.02.2026
Хижа "Петрохан" е частна, а загиналите са живеели там
18:53 / 02.02.2026
Само една област е без жълт код за 3 февруари
17:18 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS