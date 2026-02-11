ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Името на частно училище се замеси в случая "Петрохан"
Това става ясно от Facebook страницата на школата на Иво Каушев "Роук“. Страницата е под името "Школа за приключения Роук“, в чието описание е упоменато, че е свързана с неправителствена организация. От публикации се вижда, че дори препоръчват училището.
От МОН потвърдиха за ФОКУС, че в училището тече проверка, назначена от ведомството, но не посочват причината.
Междувременно училището създаде петиция за по-отговорно публично отразяване на информация, свързана с институции за деца, като родителите упоменават:
Училището, на което сме доверили децата си, е лицензирано и работи по утвърдените образователни стандарти на Министерството на образованието и науката, както и по международната образователна система Cambridge International.
В учебния процес не се провеждат занятия, свързани с духовни, религиозни или други нестандартни практики. Не са организирани и не са ни предлагани дейности, обучения, лагери, екскурзии или каквато и да е форма на сътрудничество с хора, организации или структури, които са част от разглежданите случаи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Официално от БСП: Киселова става председател на парламентарната г...
10:15 / 11.02.2026
Нови критерии за получаване на помощи за тока
10:14 / 11.02.2026
Николай Дойнов обясни защо поиска личната карта на Ралица Асенова...
09:42 / 11.02.2026
Промени в парламентарната група на БСП
09:49 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ п...
09:23 / 11.02.2026
Земетресение е регистрирано край Косово и Северна Македония, усет...
09:25 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS