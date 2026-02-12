Илияна Йотова приема Андрей Гюров, за да му връчи мандат за служебно правителство

© БТА Точно в 10:00 часа при президента Илияна Йотова трябва да отиде подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Държавният глава ще му възложи да състави служебно правителство.



Дотук се стигна, след като петима души от "домовата книга" дадоха своето "да" да заемат поста служебен премиер, а вчера Йотова посочи именно Андрей Гюров.



От Гюров ще се очаква да представи списък с министри, които да бъдат назначени, за да може служебното правителство да стане факт.