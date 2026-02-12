ЗАРЕЖДАНЕ...
|Илияна Йотова приема Андрей Гюров, за да му връчи мандат за служебно правителство
Дотук се стигна, след като петима души от "домовата книга" дадоха своето "да" да заемат поста служебен премиер, а вчера Йотова посочи именно Андрей Гюров.
От Гюров ще се очаква да представи списък с министри, които да бъдат назначени, за да може служебното правителство да стане факт.
