Илияна Йотова приема Андрей Гюров, за да му връчи мандат за служебно правителство
Автор: Вилислава Ветренска 09:01
© БТА
Точно в 10:00 часа при президента Илияна Йотова трябва да отиде подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Държавният глава ще му възложи да състави служебно правителство.

Дотук се стигна, след като петима души от "домовата книга" дадоха своето "да" да заемат поста служебен премиер, а вчера Йотова посочи именно Андрей Гюров.

От Гюров ще се очаква да представи списък с министри, които да бъдат назначени, за да може служебното правителство да стане факт.


11.02.2026 Доц. Буруджиева: Номинацията на Андрей Гюров за премиер носи успокоение
11.02.2026 Костадинов за ветото на президента:  Йотова доказа, че е една секретарка на Радев
11.02.2026 Радев: Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция
11.02.2026 Михайлова за Андрей Гюров: Никой няма да може каже, че Пеевски е определил служебния премиер 
11.02.2026 Ивелин Михайлов: Изборът на Андрей Гюров е една стъпка в правилната
посока
11.02.2026 Киселова: Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството,  датата на изборите е 19 април
Майка: Калушев е свят човек, синът ми е виновен за смъртта им
08:30 / 12.02.2026
Интересен празник е днес, не кълнете
08:16 / 12.02.2026
20 градуса и пролет през уикенда, после до минус 4 и сняг
08:13 / 12.02.2026
Дончо Барбалов: Има обективни фактори за намаляването на износа н...
23:01 / 11.02.2026
Единият от мъртвите: За нас местните казваха, че мутри са окупира...
21:32 / 11.02.2026
Пожарникари спасиха ловно куче от удавяне в Родопите, преследвало...
20:58 / 11.02.2026

До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
10:01 / 10.02.2026
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
12:41 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
08:55 / 10.02.2026
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
