|Илияна Йотова и Илхам Алиев обсъдиха енергийното сътрудничество между България и Азербайджан
Президентът Алиев изтъкна стратегическата роля на България не само като получател на енергийни доставки, но и като транзитна страна за Европа.
Българският държавен глава подчерта, че сред основните послания на Мюнхенската конференция по сигурността е именно постигането на енергийна независимост на Европа. Илияна Йотова посочи необходимостта от активно участие на азербайджанската страна в изграждането на необходимата енергийна инфраструктура в Европа.
"За България е важно участието в два ключови проекта – "Solidarity Ring", който да доставя газ от Азербайджан през България до Румъния, Словакия и Унгария, както и "Зелен енергиен коридор Каспийско море – Черно море – Европа“, заяви българският президент. Тя посочи голямата роля на България в енергийната сигурност на Европа заради ключовото ѝ географско положение – транзитна страна за Източна и Централна Европа, а и заради повишения интерес към Черно море. Йотова изтъкна интереса на Азербайджан за изграждане на мрежа от оптични кабели в Черно море.
На срещата президентът Йотова подчерта активното сътрудничество в областта на културата между България и Азербайджан, като посочи приноса на азербайджанската страна за реставрацията на историческия комплекс "Трапезица“, както и предстоящото реализиране на проекта за парк "Шуша“ във Велико Търново. Българският държавен глава благодари на азербайджанската страна за активната дейност за разпространението на българския език и култура в Азербайджан.
