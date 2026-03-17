Илиана Раева защити новите български политици: Долу ръцете от успешните ни спортисти!
Повод за реакцията ѝ станаха критики към известни имена от спорта, сред които Стефка Костадинова, Владимир Николов, Йордан Йовчев, Петър Стойчев и Ивет Горанова, които ще бъдат част от кандидатските листи.
В позицията си Раева осъжда негативните коментари и поставя акцент върху ролята на спорта като ключов обществен фактор. Тя определя спорта като "социален феномен“ и подчертава, че най-развитите държави в света инвестират сериозни ресурси в неговото развитие – както в масовия, така и в елитния сегмент.
"Организацията и управлението на един спорт изискват набор от качества, далеч надхвърлящи мускулна маса, гъвкавост, сила и интелектуалния минимум“, заявява Раева. По думите ѝ, хората, изградени в спорта, често се реализират успешно и в бизнеса и управлението.
Тя обръща внимание и на глобалното влияние на спорта, като посочва, че Олимпийските игри и световното първенство по футбол привличат аудитория от около 5 милиарда души. "Посочете ми друга сфера, която да акумулира подобен зрителски интерес“, коментира тя, подчертавайки ролята на спортистите като посланици на държавите си.
В изказването си Раева защитава и възпитателната функция на спорта. Според нея той изгражда дисциплина, устойчивост и ценности като феърплей, същевременно играе важна роля в превенцията срещу вредни навици сред младите.
Особено критична тя е към състоянието на българския спорт през последните десетилетия. "Последните 35 години спортът на България е унизен и натикан в миша дупка“, заявява Раева, но подчертава, че въпреки това българските спортисти продължават да постигат успехи на световно ниво.
В заключение тя категорично защитава правото на спортистите да участват в обществения и политическия живот: "Е няма как само с мускули, сухожилия и физическа сила да сме номер 1 в света на спорта! Явно притежаваме и характер, и интелект. Долу ръцете от успешните спортисти на България! Те могат да бъдат лидери във всяка област.“
Eто и цялата позиция на Илиана Раева:
На вниманието на МРАЗЯспортистите
Късно снощи попаднах на “дълбокосмислена дисекция" изфабрикувана от един “гений" на мисълта за несъстоятелността на спортистите, особено за интелектуалните и менталните им способности.
Преди това, та и до момента, попадам на не малък брой коментари по темата.
Всичките многознайковци и пишман спортни анализатори хубаво да прочетат и да направят сериозен опит да осмислят, това което сега ще им напиша.
СПОРТЪТ - СОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН
Най-развитите държави в света, с най-силните икономики имат впечатляваща държавна политика за развитието на спорта! САЩ, Русия, Германия, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Австралия, скандинавските страни и т. н. Защо? Случайно ли е? Отдавна са установили емоционалния и икономически ефект върху обществото. Отделят огромен финансов ресурс както за масовия, така и за елитния спорт. Организацията и управлението на един спорт изискват набор от качества, далеч надхвърлящи мускулна маса, гъвкавост, сила и интелектуалния минимум. Справка - всички ръководители, треньори и спортни деятели членове на федерации и клубове в България с олимпийски, световни и европейски шампиони. Хора формирани от спорта в България са президенти на успешни бизнес проекти и фирми.
Какъв е международният отзвук от елитния спорт?
Последните Олимпийски игри са гледани от 5 милиарда зрители. Повече от половината население на планетата. Също 5 милиарда души са гледали световното първенство по футбол в Катар. Посочете ми друга сфера, която да акумулира подобен зрителски интерес.
Спортистите са едни от най-добрите посланици за държавите си пред света.
Колко са сферите, чрез които се популяризира България пред света - спорт, изкуство, наука, култура.
Като изключим чисто физическите качества, спортът формира и чисто човешки и интелектуални качества, които създават стойностни личности и успешни лидери. Изгражда завидна физическа и психическа устойчивост, необходима за реализация в живота.
Спортът превенция за младите хора.
Една от най-успешните сфери за борба срещу употреба на вредни субстанции (наркотици, цигари, алкохол и д-р.) е спортът. Той изгражда и възпитава личности в добродетели. Спортистът от малък се възпитава във феър плей. Той поздравява победителя и се стреми към усъвършенстване на своя характер и умения. А това изисква осъзнатост!
Спортът акумулира милионна фенска маса, защото въздейства емоционално, така както въздейства оперният певец или картината на Майстора. Но фенската маса при нас е най-голяма, защото зрителя има възможността директно да се наслади на качествата от таланти на спортиста.
Понеже под прицел последното денонощие са българските спортисти, ще добавя нещо много важно.
Последните 35 години спортът на България е унизен и натикан в миша дупка. Но въпреки това на най-големите спортни форуми българските спортисти са сред медалистите. Да си на световно и олимпийско ниво в тези абсурдни условия за спорт в България, се изискват изключителни личностни качества! Колко сфери в България са на световно ниво без държавна стратегия за развитие? Единствено СПОРТЪТ
Е няма как само с мускули, сухожилия и физическа сила да сме номер 1 в света на спорта! Явно притежаваме и характер, и интелект
Долу ръцете от успешните спортисти на България
Те могат да бъдат ЛИДЕРИ във всяка област
