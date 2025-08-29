ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Икономист предупреди: Тихомълком се вдигат данъците
Автор: ИА Фокус 22:03Коментари (0)304
©
Очаква се минималната заплата през 2026 г. ще бъде около 1200 лв. 

"Проблемът е дали частният сектор би могъл да плати такива заплати. От социална гледна точка, предвид нарастващите разходи, е нормално да се увеличава минималната работна заплата, от друга страна имаме и реалните възможности на бизнеса. По минимална работна заплата сме след Македония. Малко не е сериозно, предвид влизането ни в Еврозоната на 1 януари. Има основания за повишаването на минималната работна заплата", категоричен е икономистът проф. Ганчо Ганчев.

По думите му, ако голяма част от хората получават минимална работна заплата, в страната не би трябвало да има голямо разслоение на доходите, а ние сме на първо място в ЕС и статистически ние сме страна с много голямо разслояване. 

Актуализация на бюджета и увеличаване на данъците

В ефира на Bulgaria ON AIR проф. Ганев изрази очакването си, че предстои съкращаване на капиталовите разходи. 

"Това е тенденция последните 30 г. - винаги се приемат амбициозни инвестиционни програми, които после се орязват. Ние разчитаме на ПВУ за стабилизиране на инвестиционния процес", каза икономистът. 

Той е категоричен, че е необходимо увеличаване на данъчно осигурителната тежест.

"Тихомълком се вдигат по косвени начини данъците. Не си го признават политиците, потребностите на страната показват, че имаме нужда от по-голям публичен ресурс. Ако оптимистичните прогнози за приходите в бюджета не се реализират, единственият изход са нови заеми", предположи проф. Ганев.

Той изтъкна, че заемите които се теглят, минават през Българската банка за развитие,  не за преки разходи а за рекапитализиране на ББР, което се води финансиране и не влияе на бюджетния дефицит.

"Бяха раздадени пари, които никога няма да се върнат, на определени хора. Важна е борбата с корупцията, видяхме колко пари за водния сектор, за магистрали изчезнаха", каза още проф. Ганчо Ганчев.


Още по темата: общо новини по темата: 569
29.08.2025 БНБ с важна новина за лихвения процент
28.08.2025 Близо 60% от бюджета на НЗОК е разходван за първите 7 месеца на годината
28.08.2025 Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
28.08.2025 Последен ден от месеца, в който НОИ ще захрани сметките на определени
българи
27.08.2025 Нови над 10 млн. лева са изплатени на овощари за пропаднали площи
27.08.2025 Икономист: Вече има предложения за увеличение на ДДС, на осигуровките и на пенсионната вноска
предишна страница [ 1/95 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Тежка катастрофа с жертва край Айтос!
21:43 / 29.08.2025
Адвокат Буенова: 40% от полевите тестове за наркотици, използвани...
21:33 / 29.08.2025
Намериха млад мъж мъртъв, готвел се е за "Игри на волята"
20:05 / 29.08.2025
Премиерът Желязков готов с предложение за нов посланик в САЩ
20:06 / 29.08.2025
Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
18:56 / 29.08.2025
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия...
19:11 / 29.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
12:10 / 28.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Честито на Деян Донков!
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Директор: Докато ученикът е в училище, няма да има право да използва мобилен телефон
Директор: Докато ученикът е в училище, няма да има право да използва мобилен телефон
22:22 / 27.08.2025
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се счита за криминално деяние
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се счита за криминално деяние
12:31 / 27.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше в Гърция като сирене, кашкавал и извара
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше в Гърция като сирене, кашкавал и извара
08:43 / 27.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Катастрофи в България
Конфискуват коли на пияни и дрогирани
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: