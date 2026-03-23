Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:29 12:29 805 805

При продължителна война петролът ще продължи да повишава цените си. Те могат да достигнат и по-високи нива от времето на украинската криза. Това каза старши икономистът от "Отворено общество" Георги Ангелов.



Той посочи, че дори скоро да свърши войната, няма да се върнем на старите цени веднага. Експертът посочи, че за Европа би било тревожно, ако САЩ може забрани износа на петрол.



Ангелов каза още пред NOVA NEWS, че конфликтът в Близкия изток засяга както природния газ, така и нефта и затова директният ефект от кризата ще бъде много по-мащабен. Също така подчерта, че поради тези причини инфлацията ще се увеличи.



Експертът коментира и удължителния бюджет на страната. По негови думи, ако кризата в Близкия изток върви към приключване, тогава ще са нужни едни мерки. Ако това не се случи - трябва да има друг подход. А това ще даде отговор на въпроса накъде трябва да върви бюджетът, допълни Ангелов.