|Икономист: Изчезва традиционният български хляб по магазините
Това заяви икономистът доц. Огнян Боюклиев пред Bulgaria ON AIR.
По думите му 75% от българите пазаруват в търговските вериги, едва 15% са в малките магазини.
"Консумираме вносни плодове и зеленчуци. Лявата политика е такава на доходи - да помогнеш на този, който наистина има ниски доходи, а не да се натискат с административни методи цени и надценки. Съмнявам се да има 80% монопол. Производителите на сурово мляко не могат да го преработят и да стигне до крайния потребител, а в същото време внасяме сухо мляко", допълни доц. Боюклиев.
Според него трябва активна аграрна политика и политика на доходите.
"Производството на мляко става скъпо, а изкупните цени са ниски. Само 20% могат да си позволят да купят мляко от фермера или истинско сирене. 50% български продукти е глупост, ние сме в европейското пространство", каза той.
Лошо е, че изчезва традиционният хляб, категоричен е доц. Боюклиев.
"Над 200 вида хляб има, няма масов. Няма лошо в разнообразието, а в това, че изчезна традиционният от българско брашно, произведен от чиста вода, щипка сол и качествена мая или закваска", обясни той.
