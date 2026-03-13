ЗАРЕЖДАНЕ...
Икономист: Голямата разлика в заплатите между държавния и частния сектор идва от осигуровките
Все повече работещи в България са заети в публичния сектор, а възнагражденията там продължават да нарастват по-бързо от тези в частния. Това показва анализ на старшия икономист от фондация "Отворено общество“ Георги Ангелов.
По думите му на всеки двама души, работещи в частния сектор, вече се падат трима души в държавния сектор и сред пенсионерите. Данните сочат още, че средната брутна заплата в публичния сектор в края на миналата година е била с около 9% по-висока от тази в частния. При държавните служители разликата достига 21%, а ако се отчетат и осигуровките, които те не плащат, разликата става още по-голяма.
В ефира на "Здравей, България“ Ангелов посочи, че ситуацията е по-сложна и трябва да се разглежда в контекста на демографските процеси в страната. Според него от 2019 г. населението на България е намаляло с около половин милион души.
"Съответно има по-малко хора в страната. В частния сектор работят с 344 хиляди души по-малко, докато в държавния сектор броят на заетите остава приблизително същият. Това е абсурдно, защото публичният сектор обслужва населението. Когато населението намалява, логично е това да се случва и с публичния сектор, но това не се случва“, коментира икономистът.
По данните, цитирани от него, вече 26,3% от работещите са заети в публичния сектор, като този дял нараства през последните години. Според Ангелов по-нормално би било този показател да бъде под 20%, както е било преди около 7–8 години.
Той отбеляза и че разходите за заплати в държавния сектор растат, което поставя натиск върху бюджета. "Видяхме протестите, падането на бюджета и на правителството, защото за да се издържа този голям публичен сектор, бюджетът вече не достига и се обсъжда увеличаване на данъците и осигуровките“, каза още икономистът.
По думите му частният сектор трудно може да поеме допълнително данъчно натоварване, особено при намаляващ брой заети.
"Ако притискаме частния сектор с по-високи данъци и едновременно насърчаваме заетостта в публичния сектор, преместваме хора от реалната икономика към държавната. А тогава няма кой да произвежда“, предупреди той.
Ангелов обърна внимание и на разликите в осигурителния модел. Според него държавните служители, както и служителите в МВР и съдебната система, не плащат част от осигуровките, които работещите в частния сектор покриват.
"При частния сектор осигуровките се разделят между работодател и работник, като служителят плаща своята част. Това не важи за държавните служители, което също води до разликите в заплащането“, посочи икономистът.
