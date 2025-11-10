ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Идва отвратително време до часове
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:10Коментари (0)328
©
През нощта ще остане облачно. На много места, главно в Западна и Централна България, ще има валежи от дъжд, като по-значителни по количество ще са в централните и планинските райони. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен, докато в източните райони ще е слаб и умерен от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°.

Утре валежи ще има и в източната част от страната, като по-значителни ще са в североизточните райони. През втората половина на деня валежите от запад ще започнат да спират. Облачността над западните райони ще се разкъсва и намалява.

В цялата страна ще духа до умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад. Ще нахлуе относително хладен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°. 

Над планините ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина и от сняг. По-продължителни и по-значителни ще са валежите в централните и източните дялове на Стара планина.

Ще духа силен, а по най-високите планински части и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

Над Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
17:01 / 10.11.2025
Ивайло Мирчев показа справка за милиони левове за бонуси в държав...
16:13 / 10.11.2025
Европейският съюз поставя все по-голям акцент върху борбата с дез...
15:50 / 10.11.2025
402-ма нови милионери за година у нас
15:21 / 10.11.2025
"Активни потребители" за Черния петък: Колкото по-гръмко е едно н...
14:15 / 10.11.2025
Много дъжд до часове в 5 области, кодът там е оранжев
12:51 / 10.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
Футболно първенство за ветерани
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: