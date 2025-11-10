ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Идва отвратително време до часове
Утре валежи ще има и в източната част от страната, като по-значителни ще са в североизточните райони. През втората половина на деня валежите от запад ще започнат да спират. Облачността над западните райони ще се разкъсва и намалява.
В цялата страна ще духа до умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад. Ще нахлуе относително хладен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°.
Над планините ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина и от сняг. По-продължителни и по-значителни ще са валежите в централните и източните дялове на Стара планина.
Ще духа силен, а по най-високите планински части и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.
Над Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
17:01 / 10.11.2025
Ивайло Мирчев показа справка за милиони левове за бонуси в държав...
16:13 / 10.11.2025
Европейският съюз поставя все по-голям акцент върху борбата с дез...
15:50 / 10.11.2025
402-ма нови милионери за година у нас
15:21 / 10.11.2025
"Активни потребители" за Черния петък: Колкото по-гръмко е едно н...
14:15 / 10.11.2025
Много дъжд до часове в 5 области, кодът там е оранжев
12:51 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS