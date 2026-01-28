© ФОКУС Не мисля, че в момента съм необходим за тази роля на служебен премиер. Отговорът е не. Това заяви пред журналисти подуправителят на БНБ Петър Чобанов след консултациите за служебен премиер при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.



“Бих приел позицията на служебен премиер, ако има Конституционна криза. Списъкът в момента е разширен и не смятам, че ще се стигне до такава", каза Чобанов.



"Президентската двойка трябва да е от лидери, институционално подготовени, които да мислят за държавата. С президента проведохме задълбочен разговор за това какво ни очаква и какви са предизвикателствата пред България", обясни Петър Чобанов.



Институционалният диалог трябва да продължи и със служебния кабинет, категоричен бе той. "Ще отстояваме достойна европейска позиция. Преди казвах, че бих поел поста служебен премиер, ако никой друг не би се съгласил, сега списъкът е разширен и не съм необходим в тази си роля. Мога да бъда много полезен в БНБ, затова към момента отговорих с "не“ на въпроса дали бих станал служебен министър-председател“, коментира Чобанов.



