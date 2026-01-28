ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|И Петър Чобанов отказа да стане служебен премиер
“Бих приел позицията на служебен премиер, ако има Конституционна криза. Списъкът в момента е разширен и не смятам, че ще се стигне до такава", каза Чобанов.
"Президентската двойка трябва да е от лидери, институционално подготовени, които да мислят за държавата. С президента проведохме задълбочен разговор за това какво ни очаква и какви са предизвикателствата пред България", обясни Петър Чобанов.
Институционалният диалог трябва да продължи и със служебния кабинет, категоричен бе той. "Ще отстояваме достойна европейска позиция. Преди казвах, че бих поел поста служебен премиер, ако никой друг не би се съгласил, сега списъкът е разширен и не съм необходим в тази си роля. Мога да бъда много полезен в БНБ, затова към момента отговорих с "не“ на въпроса дали бих станал служебен министър-председател“, коментира Чобанов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 16
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Той няма да е премиер
12:25 / 28.01.2026
Цената на билета на единствения изцяло запазен замък в България с...
12:01 / 28.01.2026
Президентът Йотова посрещна шефа на БНБ Димитър Радев
11:55 / 28.01.2026
Икономист: България в момента е с най-евтините горива от всички д...
11:37 / 28.01.2026
Осеммесечният Даниел Василев се нуждае от спешно специализирано л...
11:19 / 28.01.2026
Експерти на ЕЦБ: Алчността на фирмите не е причина за скока на ин...
10:15 / 28.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS