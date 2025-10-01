© виж галерията Съпругата на ексвътрешния минитър Бойко Рашков - Мария Рашкова е била спряна за полицейска проверка на столичния булевард "Драган Цанков". На място полицаите са установили, че автомобилът е без активна застраховка "Гражданска отговорност".



Служителите на реда се е наложило да свалят регистрационните табели на колата, твърдят от "24 часа". Пътни полицаи ѝ написали акт пред собствената ѝ нотариална кантора на столичния бул. "Патриарх Евтимий".