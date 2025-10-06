ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Хванаха 113 кг канабис в камион, пътуващ от България за Турция
Наркотикът е открит в ремаркето на камиона при преглед на рентген.
Марихуаната е иззета от екипи на Дирекцията за митнически контрол, контрабанда и разузнаване, а водачът на камиона, чието гражданство не се уточнява в информацията, е задържан.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борисов отговори за публикация на WSJ
18:44 / 06.10.2025
Манол Пейков: Корупцията в ДАИ стига до много високи етажи на вла...
19:06 / 06.10.2025
АМ "Тракия" е блокирана
18:43 / 06.10.2025
Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млад...
17:04 / 06.10.2025
Общопрактикуващите лекари искат увеличение на потребителската так...
16:06 / 06.10.2025
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече...
15:05 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS