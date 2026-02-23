ИЗПРАТИ НОВИНА
Христо Гаджев за смяната на всички 28 областни управители: Това е правителство на Асен Василев, а Гюров само подписва
Автор: Илиана Пенова 20:36Коментари (0)197
©
Днес Гюров е уволнил 28 от 28 областни управители. На тяхно място е назначил 28 кадри на ПП. Това е правителство на Асен Василев, а Гюров само подписва. 

Това написа във Facebook профила си Христо Гаджев от ГЕРБ.

Припомняме, че правителството назначи нови 28 областни управители, като освободи всички досега заемащи тези длъжности.


Още по темата: общо новини по темата: 185
23.02.2026 ЦИК изпраща запитване до Външно министерство за участието на Цицелков в мисии на ЕС
23.02.2026 Румен Христов: Времето, в което всеки от нас ще трябва да направи своя избор, наближава
23.02.2026 Ясни са имената на тримата заместници на доц. Околийски в Здравното министерство, Афенлиев е сред тях
23.02.2026 Явор Серафимов след думите на Дечев: В болница съм
23.02.2026 Професор от Аграрния университет е новият областен управител на Пловдив
23.02.2026 Служебният кабинет смени всички областни управители с 28 нови
