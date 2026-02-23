ЗАРЕЖДАНЕ...
|Христо Гаджев за смяната на всички 28 областни управители: Това е правителство на Асен Василев, а Гюров само подписва
Това написа във Facebook профила си Христо Гаджев от ГЕРБ.
Припомняме, че правителството назначи нови 28 областни управители, като освободи всички досега заемащи тези длъжности.
