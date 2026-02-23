Христо Гаджев за смяната на всички 28 областни управители: Това е правителство на Асен Василев, а Гюров само подписва

© Днес Гюров е уволнил 28 от 28 областни управители. На тяхно място е назначил 28 кадри на ПП. Това е правителство на Асен Василев, а Гюров само подписва.



Това написа във Facebook профила си Христо Гаджев от ГЕРБ.



Припомняме, че правителството назначи нови 28 областни управители, като освободи всички досега заемащи тези длъжности.