ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Храните в България по-скъпи от тези в Гърция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:10Коментари (1)525
©
Проучване показва, че през януари 2026 г. Гърция предлага най-достъпната средна потребителска кошница сред осем европейски държави. Анализът обхваща 40 категории продукти и над 6000 ценови наблюдения от 48 вериги супермаркети в Европа. 

Според данните, при включен ДДС средната кошница в Германия е с 35% по-скъпа от гръцката, а във Франция - с 34%. В Обединеното кралство разликата достига 23%, в Италия - 14%, а в Испания - 12%. България също отчита по-високи средни цени - с около 7% спрямо Гърция.

Когато се изключи ДДС, разликите стават още по-отчетливи: Германия и Франция излизат с 43% по-високи цени от гръцките, а Обединеното кралство - с 31%.

Съществен фактор за ценовите различия е облагането с ДДС. В Гърция храните се облагат с 13%, докато в редица други държави много основни стоки попадат в значително по-ниски ставки - дори 0%.

Средният ефективен ДДС върху разглежданата кошница в Гърция достига 15,6% - вторият най-висок сред анализираните държави. Единствено България има по-висока стандартна ставка - 20% за всички разглеждани продукти.

Показателен е примерът с прясното говеждо месо - Гърция е сред държавите с най-ниска крайна цена, но облага продукта с по-висока ставка спрямо повечето останали страни.

Изследването отчита, че през последните 12 години Гърция последователно поддържа по-ниска средна стойност на потребителската кошница спрямо сравняваните държави, въпреки отделни колебания.

Експертите подчертават, че при международни ценови сравнения трябва да се отчитат множество фактори – данъчна политика, енергийни разходи, транспортни разходи, структура на пазара, покупателна способност и географски особености.

Въпреки тези комплексни влияния, данните за 2026 г. ясно показват, че гръцките потребители продължават да имат достъп до сравнително по-достъпна потребителска кошница в рамките на изследваните европейски пазари.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Единствената атомна електроцентрала в България има проблем с теку...
08:47 / 18.02.2026
Затвориха АМ "Тракия"
08:17 / 18.02.2026
Много нов сняг в Родопите
08:15 / 18.02.2026
Андрей Гюров представя кабинета си пред президента точно в 12 час...
08:21 / 18.02.2026
Празник е! Ако днес духа северен вятър, очакват се още студове
08:38 / 18.02.2026
Един от най-големите фитнеси в България попари клиентите си
08:40 / 18.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Експертите препоръчват винаги да пътувате с поне две празни страници в паспорта си
Експертите препоръчват винаги да пътувате с поне две празни страници в паспорта си
09:09 / 16.02.2026
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 120% за пет години
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 120% за пет години
11:07 / 16.02.2026
Въвеждат задължителен дигитален паспорт за всяка дреха и забрана за унищожаване на непродадени стоки
Въвеждат задължителен дигитален паспорт за всяка дреха и забрана за унищожаване на непродадени стоки
10:29 / 16.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: