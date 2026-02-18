ЗАРЕЖДАНЕ...
|Храните в България по-скъпи от тези в Гърция
Според данните, при включен ДДС средната кошница в Германия е с 35% по-скъпа от гръцката, а във Франция - с 34%. В Обединеното кралство разликата достига 23%, в Италия - 14%, а в Испания - 12%. България също отчита по-високи средни цени - с около 7% спрямо Гърция.
Когато се изключи ДДС, разликите стават още по-отчетливи: Германия и Франция излизат с 43% по-високи цени от гръцките, а Обединеното кралство - с 31%.
Съществен фактор за ценовите различия е облагането с ДДС. В Гърция храните се облагат с 13%, докато в редица други държави много основни стоки попадат в значително по-ниски ставки - дори 0%.
Средният ефективен ДДС върху разглежданата кошница в Гърция достига 15,6% - вторият най-висок сред анализираните държави. Единствено България има по-висока стандартна ставка - 20% за всички разглеждани продукти.
Показателен е примерът с прясното говеждо месо - Гърция е сред държавите с най-ниска крайна цена, но облага продукта с по-висока ставка спрямо повечето останали страни.
Изследването отчита, че през последните 12 години Гърция последователно поддържа по-ниска средна стойност на потребителската кошница спрямо сравняваните държави, въпреки отделни колебания.
Експертите подчертават, че при международни ценови сравнения трябва да се отчитат множество фактори – данъчна политика, енергийни разходи, транспортни разходи, структура на пазара, покупателна способност и географски особености.
Въпреки тези комплексни влияния, данните за 2026 г. ясно показват, че гръцките потребители продължават да имат достъп до сравнително по-достъпна потребителска кошница в рамките на изследваните европейски пазари.
