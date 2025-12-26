ИЗПРАТИ НОВИНА
Храните с най-голямо поскъпване
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:05
© Фокус
Проверка показва как са се променили цените на основните хранителни стоки през последните месеци – в периода януари–ноември 2025 г. Анализът е направен на база данни от онлайн платформата Food Price и обхваща продуктите от т.нар. малка потребителска кошница – ориз, брашно, тестени изделия, олио, захар, млечни продукти, месо, зеленчуци и плодове.

Сред стоките с най-отчетливо увеличение е брашното тип 500 (1 кг), чиято цена е нараснала с 15,66% за година. Данните показват рязък ценови скок на 5 февруари, когато цената се покачва от 1,66 лв. на 1,93 лв.

Оризът, един от най-често използваните продукти в домакинствата, е поскъпнал с 10,75% спрямо началото на годината, показва проверката на businessnovinite.bg. Бобът отчита по-умерен ръст от 4,09%, като ценовият му пик е през април – 6,14 лв. за килограм, а през ноември стойността му е 6,11 лв.

Най-сериозното увеличение при млечните продукти е отчетено при маслото (250 г) – 23,24% ръст, като цената се повишава от 8,73 лв. през януари до 9,12 лв. през ноември.

При месото също се наблюдава поскъпване. Свинският бут без кост е с 9,61% по-скъп, а цялото охладено пиле (1,2–1,4 кг) отчита увеличение от 6,22% – от 8,03 лв. през януари до 8,37 лв. през ноември. Хляб "Добруджа“ (650 г) е поскъпнал с 28,19% – от 1,57 лв. до 1,91 лв.

Спад при част от цените

Не всички продукти обаче следват възходяща ценова линия. Олиото отчита значителен спад от 18,76%. Захарта (1 кг) също е сред малкото стоки с по-ниска цена спрямо януари – спад от 13,64%, от 2,59 лв. до 2,47 лв.

При млечните продукти прясното мляко (3,2–3,8%, 1 л) поевтинява с 3,38%, а киселото мляко (2%, 400 г) – с 5,16%. Бялото саламурено сирене от витрина поевтинява с 1,17%, а кашкавалът от краве мляко – с 2,91%.

Зеленчуци и плодове – разнопосочни движения

При плодовете и зеленчуците картината е разнообразна. Домати поевтиняват с 13,98% – от 4,99 лв. за килограм през януари до около 4 лв. през ноември. Краставиците отчитат още по-голям спад – 21,18%.

За сметка на това картофите поскъпват с 2,87%, а ябълките бележат най-сериозното увеличение в групата – 44,84%, от 3,05 лв. през януари до 3,65 лв. през ноември. Бананите поевтиняват с 1,30%.


