|Хората, кръстени с едно от тези седем имена, днес имат празник
Православната църква на този ден почита паметта на светите мъченици Тирс, Левкий, Филимон, Аполоний, Ариан и Калиник заедно с техните сподвижници.
Те са пострадали в Кесария Витинска по време на управлението на император Декий (249–251 г.).
Църковният календар отбелязва 14 декември като 11-та Неделя след Въздвижение.
Според народните вярвания на този ден има и забрана – не бива да се прави бъркотия вкъщи, защото това може да доведе до неприятности в семейството.
