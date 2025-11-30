ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хладна ще е неделята в Пловдив
Над останалата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква студен въздух.
В планините ще бъде предимно облачно, със слаби валежи от дъжд, над 1200 метра – от сняг. Ще духа умерен, по високите върхове до силен вятър от северозапад.
Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.
С променлива облачност ще бъде по морето. Ще духа слаб, по северното крайбрежие – умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат 12°-13°.
