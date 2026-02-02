ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Хижа "Петрохан" е частна, а загиналите са живеели там
По думите му мъжете са живеели в хижата.
"Откритите тела не са овъглени. Към момента няма данни за изстрели. На по-късен етап разследването ще покаже имало ли е изстрели и дали има други съпричастни лица. Предполагаме, че хижата е била обитавана от трите лица. Знаем, че тези лица са живеели в хижата. Вътре има газови бутилки и е опасно все още да направят оглед вътре в самата хижа. Към момента няма задържани. Не мога да коментирам дали има заподозрени", каза още той.
"Дали е имало изстрели или не, тепърва ще се установява. В самото начало на разследването сме“, каза ръководителят на окръжната прокуратура в София Христина Лулчева.
"Хижата се намира на трудно достъпно място. Самата хижа е опожарена. В момента, в който получим уверения от пожарната, че е безопасно да влезе в хижата, ще извършим действия по разследването и ще знаме какво има вътре в хижата. Към момента нямаме свидетели, които да са били в зоната на хижата. Подлежи на установяване и каква дейност са извършвали тримата, имали ли са оръжия, законни ли са били тези оръжия. Към момента не може да се установи каква е причината за смъртта на тримата мъже. Това е тежко престъпление. Имаме три трупа, което е убийство на повече от две лица. Само съдебно-медицинска експертиза може да докаже каква е причината за смъртта на тези три лица", каза още тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Само една област е без жълт код за 3 февруари
17:18 / 02.02.2026
Десетки жалби след тайните видеа в бургаски салони за красота, ср...
17:05 / 02.02.2026
Отстраниха началника на Софийския затвор заради Брендо
16:50 / 02.02.2026
Множество изстрели са се чули от хижата, в която намериха три тру...
16:07 / 02.02.2026
Прокуратурата с подробности за акцията срещу торент сайтовете
15:05 / 02.02.2026
И трите трупа, открити в хижа, са на мъже
14:27 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS