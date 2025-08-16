ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хеликоптер от Крумово в помощ за потушаване на огнения ад в Българово
Пожарът е Българово е на широк фронт и в непосредствена близост до населеното място. Целият наличен ресурс от Бургас и съседната община Камено е мобилизиран, както и огнеборците и противопожарни автомобили от почти цялата област.
Всеки момент се очаква къч гасенето да се включи хеликоптер от Крумово, благодаря на военния министър!
Много доброволци от Българово и Камено се включиха в гасенето. Служителите на полицията са на терен и евакуират хора от постройки в непосредствена близост до огъня и участват също в гасенето.
Ситуацията е динамична.
