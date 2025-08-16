ИЗПРАТИ НОВИНА
Хеликоптер от Крумово в помощ за потушаване на огнения ад в Българово
17:00
© Фейсбук
виж галерията
Кметът на Бургас Димитър Николов даде информация за ситуацията с пожара в Българово, научи Burgas24.bg

Пожарът е Българово е на широк фронт и в непосредствена близост до населеното място. Целият наличен ресурс от Бургас и съседната община Камено е мобилизиран, както и огнеборците и противопожарни автомобили от почти цялата област.

Всеки момент се очаква къч гасенето да се включи хеликоптер от Крумово, благодаря на военния министър!

Много доброволци от Българово и Камено се включиха в гасенето. Служителите на полицията са на терен и евакуират хора от постройки в непосредствена близост до огъня и участват също в гасенето.

Ситуацията е динамична.


