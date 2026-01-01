© Facebook "Боже, пази България" - най-силната фраза, която нося в себе си още от дете.



Думите, изписани по т.нар. гурт - ръба на сребърните ни пари от царско време. Щастлив съм, че ще бъдат изписани на българските евро монети. Това написа в социалната мрежа председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет Антон Хекимян.



Той разказа и историята на българския лев в собственото му семейство:



Левът на първата снимка е от 1882 г.



Най-старата българска монета, запазена и предавана през поколенията в моя дом от времето моите прадядовци и прабаби.



Като дете ги разглеждах в захлас. В семейството ни има и други – с образите на цар Фердинанд и цар Борис III.



Банкноти със сатрапа Георги Димитров...., но и с емблематичната гроздоберачка.



Една от най-красивите за мен винаги е била двулевката с образа на Севастократорица Десислава след Промените.



Изминали сме дълъг път като народ - от Възраждането до днес, когато ставаме неделима част от най-силния отбор в Европа.



Да, левът като монети и банкноти винаги е бил изключително красив.



Но вярвам, че пътят, по който тръгваме сега, е за добро. За по-силна България.



Важно е да се каже ясно и честно - присъединяването ни към клуба на богатите в Европейския съюз не е случайност и не е заслуга на моментни политически проекти.



Този процес започна и беше последователно отстояван от ГЕРБ, които поеха отговорността и платиха политическата цена - години наред подложени на атаки, реч на омразата и целенасочени хибридни войни.



Човекът, който направи процесът възможен, се казва Бойко Борисов - под чието политическо лидерство България пое по пътя на финансовата дисциплина, стабилността и стратегическата европейска интеграция.



И днес ГЕРБ отново постъпи отговорно - пое тежестта да има редовно правителство, като плати цената на компромисите в името на държавната стабилност.



Това не е заслуга на променкаджии, на самопровъзгласили се "демократични“ формации, на наследници на комунистически структури и на политически играчи, които печелят от разделението на нацията.



Ето какво още пише той:



Особено място в този път към еврото заема Българска народна банка.



С професионализъм, последователност и институционална памет БНБ беше и остава гръбнакът на финансовата стабилност на държавата и ключов фактор за готовността на България за еврозоната.



Именно БНБ, заедно с целия български банков сектор, гарантира доверието в системата през годините на кризи, политическа нестабилност и външен натиск.



С българските евро монети над 350 милиона европейци ще държат в ръцете си символи от нашата история и духовност - образите на Паисий Хилендарски, Иван Рилски и Мадарския конник.



Това не е отказ от идентичност.



Това е българско присъствие в сърцето на Европа – видимо, разпознаваемо и достойно.



Не е време да се делим.



А днес ясно се очертават две крайности – едните, които "съхраняват“ лева, и другите, които осмиват борбата за него, без да осъзнават, че всъщност осмиват самата ни национална валута.



И двете крайности принизяват разговора.



В опитите си да бъдат остроумни, вторите дори не разбират, че омаловажават символ, който все пак част от българската държавност.



Да, битка трябва да има. Но тя, за съжаление, винаги е била една и съща – да се съхраним като народ.



И без "лев“ на парите си нашите предци са се определяли и гордеели, че са българи.



Ще го правим и занапред – защото не парите, а езикът, традициите и Бог ни правят това, което сме като народ.



Да живее България!