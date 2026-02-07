ИЗПРАТИ НОВИНА
Хасан Адемов: Това е удар по демократичния процес
Автор: ИА Фокус 12:19
© bTV
След законодателен маратон депутатите решиха, че ще променят само едно единствено нещо в изборните правила, по които ще гласуваме на предстоящия предсрочен вот. По идея на "Възраждане“ парламентът се върна години назад и отново ограничи броя секции, които могат да бъдат разкрити в страни извън Европейския съюз, освен тези в дипломатическите и консулските представителства.

И ако от 2016 до 2020 година ограничението беше до 35 секции, сега вече ще са 20. Най-засегнати ще са нашите сънародници в Турция, Великобритания, САЩ.

"От трибуната по време на тази 20-часова дискусия наши представители заявиха, че не само ще сезираме Конституционния съд, но и ще помолим президента г-жа Йотова да наложи вето на тези текстове, защото в случая става въпрос, че българските граждани, които живеят в т.нар. трети страни извън ЕС са категорично ощетени“, каза Хасан Адемов пред bTV .

И определи този акт на парламента като "тежък удар върху изборния процес и конституционния ред в страната“.

"В случая става въпрос за ограничаване на политически и граждански права“, заключи той.

Според него винаги при наближаването на нови избори темата за ограничаването на изборните секции "в Турция се поставя на дневен ред и в зависимост от политическата конюнктура надделява едно или друго мнение“.

"В случая обаче става въпрос, че колегите от "Възраждане“ решиха да нанесат тежък удар на демократичния процес, като предложиха тези промени за органичаване, но стана ясно, че те на практика изпълняват тежка политическа поръчка на "ДПС-Ново начало“, каза той, въпреки че от партията се обявяват "против“ и гласовете им в зала го показаха.

"Нека проследим хода на всичко, което се случи. "Възраждане“ внася законопроекта, от мандатоносителя ГЕРБ заявяват, че са им обещали подкрепа за този текст, "ДПС-Ново начало“ осигуриха кворума на правната комисия, за да може да стартира  процедурата по разглеждането на този законопроект. На следващо място в сублимните моменти, когато кворумът на НС висеше на косъм "ДПС-Ново начало“, въпреки че са "против“ тези текстове, осигуриха кворум“, обясни Хасан Адемов.

По думите му това означава, че "те са заинтересовани от това да минат тези текстове и по един безпардонен начин да разчистят проблемите си с АПС“.

"Не само лична атака към нас, това е удар по демократичния процес на първо място, а на следващо място най-ощетени очевидно са АПС и ПП-ДБ. Защото ако проследим назад изборите, ще видим, че тогава извън страната са гласували българските граждани, които са гласували в 719 секции, около 140 хиляди граждани. Голяма част от тях са гласували в САЩ, Великобритания и Турция“, обобщи той.


