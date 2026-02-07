ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Хасан Адемов: Това е удар по демократичния процес
И ако от 2016 до 2020 година ограничението беше до 35 секции, сега вече ще са 20. Най-засегнати ще са нашите сънародници в Турция, Великобритания, САЩ.
"От трибуната по време на тази 20-часова дискусия наши представители заявиха, че не само ще сезираме Конституционния съд, но и ще помолим президента г-жа Йотова да наложи вето на тези текстове, защото в случая става въпрос, че българските граждани, които живеят в т.нар. трети страни извън ЕС са категорично ощетени“, каза Хасан Адемов пред bTV .
И определи този акт на парламента като "тежък удар върху изборния процес и конституционния ред в страната“.
"В случая става въпрос за ограничаване на политически и граждански права“, заключи той.
Според него винаги при наближаването на нови избори темата за ограничаването на изборните секции "в Турция се поставя на дневен ред и в зависимост от политическата конюнктура надделява едно или друго мнение“.
"В случая обаче става въпрос, че колегите от "Възраждане“ решиха да нанесат тежък удар на демократичния процес, като предложиха тези промени за органичаване, но стана ясно, че те на практика изпълняват тежка политическа поръчка на "ДПС-Ново начало“, каза той, въпреки че от партията се обявяват "против“ и гласовете им в зала го показаха.
"Нека проследим хода на всичко, което се случи. "Възраждане“ внася законопроекта, от мандатоносителя ГЕРБ заявяват, че са им обещали подкрепа за този текст, "ДПС-Ново начало“ осигуриха кворума на правната комисия, за да може да стартира процедурата по разглеждането на този законопроект. На следващо място в сублимните моменти, когато кворумът на НС висеше на косъм "ДПС-Ново начало“, въпреки че са "против“ тези текстове, осигуриха кворум“, обясни Хасан Адемов.
По думите му това означава, че "те са заинтересовани от това да минат тези текстове и по един безпардонен начин да разчистят проблемите си с АПС“.
"Не само лична атака към нас, това е удар по демократичния процес на първо място, а на следващо място най-ощетени очевидно са АПС и ПП-ДБ. Защото ако проследим назад изборите, ще видим, че тогава извън страната са гласували българските граждани, които са гласували в 719 секции, около 140 хиляди граждани. Голяма част от тях са гласували в САЩ, Великобритания и Турция“, обобщи той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 67
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сирене...
11:22 / 07.02.2026
Криминален журналист: Ивайло Калушев е имал уникалната способност...
10:50 / 07.02.2026
Иво Христов: Ако бях в позицията на Бойко Борисов, също щях да им...
11:00 / 07.02.2026
На българското море, но с евро – какво да очакваме
10:48 / 07.02.2026
Мнение на експерт: Ако досега съм ходила 2 пъти на козметик, сега...
10:50 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и В...
08:33 / 07.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Разрушаването на автогара "Север" стигна до Министерството на културата
15:34 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS