Провалът на инициативата "Магазин за хората“ е логичен резултат от липсата на мащаб и системна институционална подкрепа, смята финансистът Левон Хампарцумян. Според него бюджет от 10 милиона лева е крайно недостатъчен за постигането на какъвто и да е реален ефект върху пазарните процеси у нас. Хампарцумян е скептичен към ефективността на проекта, като отбелязва, че "това не е мащабна схема - вероятно става дума за ограничена дейност, при която няколко души са получавали по-високи възнаграждения, но без съществен икономически ефект“.

След окончателното прекратяване на дейността и колективната оставка на ръководството, финансистът посочи, че неизразходваните средства просто ще бъдат върнати в бюджета, без да са изпълнили предназначението си.

В коментар за международните практики пред bTV Хампарцумян даде пример със САЩ, където държавната подкрепа е организирана чрез съществуваща инфраструктура или целеви механизми.

Той обясни, че "там пощите предоставят пространство за продажба на стоки, като поддръжката се субсидира“, а освен това се разчита на хранителни ваучери, които "ограничават покупките до основни продукти“. За разлика от тези модели, българската пазарна среда страда от висока концентрация, особено в млечния сектор.

Финансистът подчерта, че "когато 70-80% от производството на млечни стоки е в ръцете на ограничен брой участници, това създава условия за поддържане на високи цени“, а в такава ситуация "потребителят реално губи възможност за избор“.

Относно ролята на държавата и регулаторите, Хампарцумян изрази мнение, че контролните органи често биват използвани за "корпоративни или политически цели“, което ги прави неефективни в борбата с изкуственото завишаване на цените. Той беше категоричен, че евентуалното въвеждане на еврото няма пряка връзка с инфлацията и подчерта, че решението се крие в засилването на конкуренцията и производителността.

Макар че според него "това няма да стане бързо – може да отнеме месеци или години“, той е убеден, че следващото правителство трябва незабавно да предприеме първите решаващи стъпки за ограничаване на пазарните изкривявания.