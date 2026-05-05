Еврото има минимален принос към инфлацията, която се отразява чрез по-високите цени, но често се използва като удобен аргумент за оправдаване на вътрешни икономически неефективности. Това заяви финансовият експерт Левон Хамапарцумян в студиото на "Добро утро, Европа“ по Euronews Bulgaria.

По думите му основният проблем пред икономическото развитие на България е корупцията. Тя действа като сериозна спирачка за растежа и възможностите на страната. Въпреки че изкореняването ѝ е труден и дългосрочен процес, според него е необходимо последователно ограничаване чрез реални реформи и контролни механизми.

Хамапарцумян подчертава още, че в момента България е изправена пред спад в производството, като голяма част от него остава нискотехнологично. Това, според него, намалява конкурентоспособността на страната в условията на съвременната глобална икономика.

Особено внимание експертът обръща и на състоянието на публичния сектор. По негови думи администрацията е станала "изключително неефективна и прекомерно разрасната“, което води до излишни разходи за държавата.

Той коментира и обсъжданите идеи за структурни промени като сливане на министерства, като ги определя като потенциална възможност за оптимизация. Според него подобни реформи могат да доведат до ограничаване на политическите назначения и т.нар. "калинки“ в системата.

"Важните позиции трябва да се заемат въз основа на образование, компетентност и опит, а не на политическа принадлежност или външни фактори“, подчертава Хамапарцумян.

Той посочва, че ефективната реформа в администрацията би могла да спести значителни бъдещи разходи и да подобри функционирането на държавата в дългосрочен план.