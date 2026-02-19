ИЗПРАТИ НОВИНА
Гюров назначи двама заместник-министри на външните работи
Автор: Илиана Пенова 20:10Коментари (0)130
Марин Райков и Ради Найденов са назначени за заместник-министри в министерството на външните работи

Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров за заместник-министри на външните работи са назначени Марин Райков и Ради Найденов.

Марин Райков е министър-председател и министър на външните работи в служебния кабинет през 2013 година.  Заемал е поста заместник-министър на външните работи в периода 1998-2001 г. и 2009-2010 г. Бил е и извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската и Италианската републики, както и в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Ради Найденов има дългогодишен опит в дипломатическата служба. Заемал е поста министър на външните работи в служебното правителство през 2017 г., както и най-високата дипломатическа длъжност в МВнР – постоянен секретар. В периода 2001-2002 г. е заместник-министър на отбраната. Представлявал е Република България като извънреден и пълномощен посланик в Република Австрия, Федерална република Германия, както и в Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.


