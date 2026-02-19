Гюров каза "Да" на ЦИК

© Министър-председателят Андрей Гюров ще се срещне с ръководството на Централната избирателна комисия, след като беше поканен по-рано.



Тема на разговора ще бъде подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори, насрочени за 19 април 2026 г.



Срещата ще се проведе този петъкпетък, 20 февруари, от 14 ч., в сградата на ЦИК.