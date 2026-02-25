ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Гюров: Задействана е операция по сплашване на служебния вътрешен министър
Автор: Ваня Кузманова 10:58Коментари (0)317
© Булфото
"Задействана е операция по сплашване на служебния вътрешен министър. Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости, реакцията не закъснява. Появяват се сценаристи, появяват се сигнали, появяват се прокурори", заяви служебният премиер Андрей Гюров в началото на правителственото заседание.

По думите на Гюров от финансовия министър очаква не само удължителен бюджет, но и ревизия на обществените поръчки, които са заварили.

"Ще искам още днес да научим дали е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30 евро, които в аптеките се продават за 3 евро. Ако е истина, това ще е още едно обяснение, защо ни атакуват още от първия ден", каза още премиерът.

Той е категоричен, че служебното правителство няма да се огъне. "Връщане назад няма. Нашият мандат не произтича от зависимости, а от нуждата държавата да си поеме въздух, да възстановим правилата, да върнем изгубеното доверие", допълни служебният премиер.

"Още днес ще изпратим на президента Йотова всички допълнителни материали за освобождаването на главния секретар на МВР. Още утре ще поканим новите областни управители, за да започнем подготовката на изборите. Те са нови, защото старите бяха част от управление, което падна след най-масовите протести в историята на нашата държава. Вярвам, че ако действаме с почтеност и кураж, дори най-злостните атаки няма да ни спрат", заключи Гюров.


Още по темата: общо новини по темата: 194
25.02.2026 »
25.02.2026 »
24.02.2026 »
24.02.2026 »
24.02.2026 »
24.02.2026 »
предишна страница [ 1/33 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Асен Василев за областните управители: Не съм ги сменял аз!
10:18 / 25.02.2026
Проклятието "Петрохан": Там са умирали и други
09:34 / 25.02.2026
Служебният социален министър успокои пенсионерите
10:04 / 25.02.2026
16% от българите се затрудняват да отопляват дома си
10:05 / 25.02.2026
България регистрира огромен спад в този сектор – втори сме по нег...
09:08 / 25.02.2026
1 евро, изразходвано чрез ваучери, генерира седем пъти по-голяма ...
08:50 / 25.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
Бюджет 2026
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: