|Гюров: Задействана е операция по сплашване на служебния вътрешен министър
По думите на Гюров от финансовия министър очаква не само удължителен бюджет, но и ревизия на обществените поръчки, които са заварили.
"Ще искам още днес да научим дали е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30 евро, които в аптеките се продават за 3 евро. Ако е истина, това ще е още едно обяснение, защо ни атакуват още от първия ден", каза още премиерът.
Той е категоричен, че служебното правителство няма да се огъне. "Връщане назад няма. Нашият мандат не произтича от зависимости, а от нуждата държавата да си поеме въздух, да възстановим правилата, да върнем изгубеното доверие", допълни служебният премиер.
"Още днес ще изпратим на президента Йотова всички допълнителни материали за освобождаването на главния секретар на МВР. Още утре ще поканим новите областни управители, за да започнем подготовката на изборите. Те са нови, защото старите бяха част от управление, което падна след най-масовите протести в историята на нашата държава. Вярвам, че ако действаме с почтеност и кураж, дори най-злостните атаки няма да ни спрат", заключи Гюров.
Асен Василев за областните управители: Не съм ги сменял аз!
10:18 / 25.02.2026
10:18 / 25.02.2026
Проклятието "Петрохан": Там са умирали и други
09:34 / 25.02.2026
09:34 / 25.02.2026
Служебният социален министър успокои пенсионерите
10:04 / 25.02.2026
10:04 / 25.02.2026
16% от българите се затрудняват да отопляват дома си
10:05 / 25.02.2026
10:05 / 25.02.2026
България регистрира огромен спад в този сектор – втори сме по нег...
09:08 / 25.02.2026
09:08 / 25.02.2026
1 евро, изразходвано чрез ваучери, генерира седем пъти по-голяма ...
08:50 / 25.02.2026
08:50 / 25.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
