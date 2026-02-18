ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гюров: Служебният кабинет ще предприеме действия по смяната на главния прокурор
Гюров заяви, че е провеждал разговорите с предложените министри самостоятелно и, че носи цялата отговорност за кабинета.
По отношение на избора му за служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев Гюров посочи:
"Фокусът на всички е върху вътрешния министър. Емил Дечев е наказателен съдия. Това, което ние виждаме в предишните избори, включително и в решението на Конституционния съд, е, че някъде се къса нишката в това МВР да установява нарушения по време на изборния процес и след това да виждаме наказателни присъди. Разчитаме, че г-н Дечев ще свърже тези две неща и ще направи така, че хората да знаят, че се носи отговорност за всякакви нарушения, които бъдат извършени по време на изборите. От друга страна беше важно вътрешният министър да бъде човек, който не е обвързан с една или друга политическа партия и не може да бъде обвинен, че ще води политическа кампания или ще подпомага с действията си определен проект", каза Гюров.
