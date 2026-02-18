© ФОКУС С акцента, който поставяме с Андрей Янкулов на позиция вицепремиер даваме ясен знак за важността на съдебната система и на реформите в нея. Г-н Янкулов, като човек, който е водил разследването по "Осемте джуджета", има както моралните, така и юридическите аргументи да поиска освобождаването на кабинета на главния прокурор - разчитаме на него да свърши тази работа. Това заяви номинираният за служебен премиер Андрей Гюров пред журналисти след като представи пред президента Илияна Йотова избраните имена за служебно правителство, предаде репортер на ФОКУС.



Гюров заяви, че е провеждал разговорите с предложените министри самостоятелно и, че носи цялата отговорност за кабинета.



По отношение на избора му за служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев Гюров посочи:



"Фокусът на всички е върху вътрешния министър. Емил Дечев е наказателен съдия. Това, което ние виждаме в предишните избори, включително и в решението на Конституционния съд, е, че някъде се къса нишката в това МВР да установява нарушения по време на изборния процес и след това да виждаме наказателни присъди. Разчитаме, че г-н Дечев ще свърже тези две неща и ще направи така, че хората да знаят, че се носи отговорност за всякакви нарушения, които бъдат извършени по време на изборите. От друга страна беше важно вътрешният министър да бъде човек, който не е обвързан с една или друга политическа партия и не може да бъде обвинен, че ще води политическа кампания или ще подпомага с действията си определен проект", каза Гюров.







За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.