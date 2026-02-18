ИЗПРАТИ НОВИНА
Гюров: Служебният кабинет ще предприеме действия по смяната на главния прокурор
Автор: Марияна Стойчева 13:43Коментари (0)644
© ФОКУС
С акцента, който поставяме с Андрей Янкулов на позиция вицепремиер даваме ясен знак за важността на съдебната система и на реформите в нея. Г-н Янкулов, като човек, който е водил разследването по "Осемте джуджета", има както моралните, така и юридическите аргументи да поиска освобождаването на кабинета на главния прокурор - разчитаме на него да свърши тази работа. Това заяви номинираният за служебен премиер Андрей Гюров пред журналисти след като представи пред президента Илияна Йотова избраните имена за служебно правителство, предаде репортер на ФОКУС. 

Гюров заяви, че е провеждал разговорите с предложените министри самостоятелно и, че носи цялата отговорност за кабинета.

По отношение на избора му за служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев Гюров посочи: 

"Фокусът на всички е върху вътрешния министър. Емил Дечев е наказателен съдия. Това, което ние виждаме в предишните избори, включително и в решението на Конституционния съд, е, че някъде се къса нишката в това МВР да установява нарушения по време на изборния процес и след това да виждаме наказателни присъди. Разчитаме, че г-н Дечев ще свърже тези две неща и ще направи така, че хората да знаят, че се носи отговорност за всякакви нарушения, които бъдат извършени по време на изборите. От друга страна беше важно вътрешният министър да бъде човек, който не е обвързан с една или друга политическа партия и не може да бъде обвинен, че ще води политическа кампания или ще подпомага с действията си определен проект", каза Гюров. 





Още по темата: общо новини по темата: 118
18.02.2026 ГЕРБ: Този кабинет има за цел определени политически формации да спечелят изборите  
18.02.2026 Гюров представи проектокабинета
18.02.2026 Андрей Гюров представя кабинета си пред президента точно в 12 часа
17.02.2026 Крум Зарков: Ако БСП влиза като партия в този кабинет, тогава бихме заседавали по въпроса. Но това не е така
17.02.2026 Ето кои са обсъжданите имена за министри в служебния кабинет
17.02.2026 Йотова приема Андрей Гюров: Очаква се да представи състав на служебния
кабинет
Още новини от Национални новини:
Вижте с отлично качество новите записи от камерите на "Петрохан"
14:32 / 18.02.2026
ГЕРБ: Този кабинет има за цел определени политически формации да ...
14:05 / 18.02.2026
В кръвта на Ивайло Калушев има наличие на фенобарбитал
12:33 / 18.02.2026
Гюров представи проектокабинета
12:13 / 18.02.2026
Икономист: Изчезва традиционният български хляб по магазините
12:01 / 18.02.2026
Властите за "Петрохан": Нямаме какво да крием
11:57 / 18.02.2026

