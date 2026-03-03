Андрей Гюров, който свика извънредна среща за ситуацията в Близкия Изток, предаде репортер на ФОКУС.
Гюров обясни, че се следи ситуацията и ще се види кога могат да се осигурят слотове за провеждане на полети.
"Обсъждат се много възможности, приоритет е сигурността. Това, което помолих да бъде направено и очаквам в следващите дни да заработи е координацията между отделните институции, най-вече от ситуационния център в МВнР - информация и списъци за броя на българските граждани, къде имаме готовност, да се заявят необходимите маршрути", обясни той.
Гюров подчерта, че в процеса са ангажирани и службите за сигурност, за да не се поемат излишни рискове.
''Сигурността на българските граждани е с предимство“, заяви той.
На срещата с премиера присъстваха служебните министри на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и на отбраната Атанас Запрянов, както и директорът на ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" Анелия Маринова.
От своя страна министърът на външните работи Надежда Нейнски заяви, че от министерството са подготвили подробни списъци по държави за евакуация.
"В Саудитска Арабия не се налага евакуация, там летището функционира нормално, но има държави с голям брой български граждани. Имаме информация за българи, които са в екзотични курорти - там е по-трудно да се изпратят самолети", каза тя. Нейнски сподели, че е разговаряла с външния министър на Гърция и той е предложи помощ за изтеглянето на граждани от Оман.
"Опитваме се веднага да реагираме с безопасни маршрути на блокираните българи, мобилизирани са всички възможности. Има много аспекти на сигурността. Утре рано сутринта се надяваме да започнем с евакуационните полети. Най-трудно е с Израел, но се търсят всякакви възможности. Не искаме да поставим под риск никого във въздуха. Има хора с инсулинова зависимост, за които се търси възможност да се окаже съдействие възможно по-скоро", обяви тя.
По думите й са мобилизирани всички възможности - правителственият авиоотряд, националният превозвач и фирми, разполагащи със самолети.
