ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Гърците не искат българи на плажовете си: Максимален боклук, минимална консумация
Тя обяснява, че в Аспровалта, плажът пред един от хотелите в Лименас, в 9.00 часа е бил пълен максимално.
"Когато се отправих към съседния, първо трябваше да обяснявам, че не съм от българската група, защото ако съм от нея, не може да ползвам плажа. От разговора с един от обслужващите разбрах, че през почивните дни идват българи за еднодневна екскурзия, минимална консумация, максимален боклук и не приемат групови посещения", уточнява още жената.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 647
|предишна страница [ 1/108 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да зап...
08:55 / 18.08.2025
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как н...
08:17 / 18.08.2025
Изплащаме автомобили на лизинг за над 3.57 млрд. лева
08:33 / 18.08.2025
Празник е!
07:56 / 18.08.2025
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица
07:57 / 18.08.2025
Потушен е пожарът край Стара Загора
20:53 / 17.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS