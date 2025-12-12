ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гурбети и проекти, а децата бият и псуват
Само малка част десетките истории на родители и учители в Кърджали и региона, които алармират "Какво поколение се задава?!“.
Насилието властва във взаимоотношенията между подрастващите. Достатъчно е възрастен просто да наблюдава ученици, докато играят футбол на игрище и край тях няма треньори, преподаватели, родители, пишат по темата колегите от печатното издание "Родопи voice“.
"Те се псуват, обиждат безобразно, а това води и до нанасяне на удари. И училището, и семейната среда са еднакво важни за формиране на възпитание и ценности. За жалост, истината е, че деца отрасват в разделени семейства заради гурбета, учители пък се вълнуват повече за разработване на проекти в школата. В същото време децата знаят правата си повече от задълженията. И те им се обясняват от ранна възраст. Родители се стремят всячески да угодят на всяка прищявка, особено когато компенсират по този начин липсата си заради гурбет. По този начин създават разглезени и слаби личности“, коментират родители.
Поведението на 10-12-годишни деца вече граничи с агресия към околните, никакво чувство за мярка, смиреност, уважение към по-възрастните. Дори една забележка може да провокира ответна, никак не приятна, реакция.
Двойно повече хора до 35 години са преживели насилие от възрастен, сравнено с поколението 55+. Има реален ръст на насилието над и сред деца при последните две поколения. Близо 15% от българите считат, че децата сами са провокирали насилието над тях.
Това пък сочат изводите на институции, организации, експерти от резултатите от национално представително проучване за нагласите на българите към насилието над и сред деца.
Те показват изключително тревожен факт – все още голяма част от българите считат, че децата сами провокират насилието над себе си. Запитани директно дали според тях децата, жертва на насилие, сами са си виновни, положително отговарят близо 15% от респондентите, което води до прехвърляне на вина и отговорност върху жертвите.
"Резултатите от проучването ни изискват старта на незабавен обществен разговор, който вместо да сочи виновни с пръст, обединява и трасира пътя за съвместна работа с конкретни стъпки и решения. Децата не могат да бъдат национален приоритет само на думи или в документи и стратегии.
Още първата част на проучването ни показа, че 75% от българските граждани определят насилието над и сред деца като един от най-наболелите и важни проблеми у нас, а 58% считат, че това явление създава несигурна среда за всички деца. В търсене на причините за насилието проучването установи, че близо 80% от анкетираните виждат неговия генезис в семейството“, коментира Мариета Гечева, директор програма "Закрила на деца“ във фондация "Лъчезар Цоцорков“.
Проучването свидетелства за сериозен напредък на обществото по отношение на "традиционните“ методи на възпитание чрез физическо наказание: 61% от българите са против прилагането на физическо наказание от родители. Анкетираните преобладаващо (66%) вече поставят разговорите и разясняването над наказанията.
Доминира мнението, че непоправимо "лоши“ деца има, но са изключение, а 22% считат, че няма "непоправимо лоши“ деца и виждат шанс за всяко дете. Значителен дял подкрепят комплексни мерки срещу насилието над и сред деца, които включват работа както с децата, така и с родителите, и се застъпват за ясна законодателна рамка, подкрепящи обучения и по-добра институционална координация в търсенето на решения.
