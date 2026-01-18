ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гроздан Караджов: Дебат за скенери и нови устройства два месеца преди избори е несериозен
Според него следващият парламент трябва да започне работа по темата "от първия ден“.
Трябва да има време това да се обсъди, за да може да се породи доверие в хората и повече да дойдат да гласуват, смята той.
"Какво доверие за 10 дни, това е второ чете за този проект, част от предизборно говорене, следващият парламент да се заеме с този въпрос“, добави Караджов.
В политическия контекст Караджов заяви, че правителството е подало оставка след масови протести и обвинения в арогантност и "штурмово“ прокарване на решения. По думите му оставката е била "достоен начин“ да се признае грешка и да се върне доверието към изборите като механизъм за легитимност.
"Управляващото мнозинство започна да преследва задачите на едро бързо и щурмово. А във всяка демокрация се зачита и мнението на опозицията. Преля чашата. Чухме гласа на хората, за да доведем нещата в първоначалния вид – на избори“, обясни Караджов.
Той коментира и пощите и обмяната на левовете в евро.
"До момента пощите се справят безупречно“ с обмяната на левове в евро в малките и отдалечени населени места, каза Караджов. По думите му за първите две седмици са обменени 63 млн. лева, а заявките за следващата седмица вече са за 47 млн. лева.
Обменът - на 2230 места, отпуснати още 25 млн. евро оборотни средства
Караджов уточни, че обмяната през "Български пощи“ е разрешена само там, където няма банкови клонове. Процесът се извършва на 2230 места в страната. Заради нарастващия интерес Министерският съвет е отпуснал допълнително 25 млн. евро оборотни средства, с които пощите да осигуряват наличности чрез обслужващите банки и инкасо автомобилите.
По думите му досега пощите са работили със 7-8 млн. евро оборотни средства, а мерките са насочени към това да няма недостиг на банкноти и евроцентове, за който има сигнали от различни места.
Единични казуси с пенсиите – заради болест или организационно недоглеждане
Министърът коментира и случаи, при които в отделни населени места е имало проблем с изплащането на пенсии и обмяната – например заради пенсиониран служител без навреме осигурен заместник или внезапно заболяване. Караджов добави, че в подобни ситуации се реагира веднага и забавянията са наваксани още на следващия ден.
Охраната на пощите е подсилена заради продължителния период на безплатна обмяна през първите шест месеца, каза още той.
