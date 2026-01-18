ИЗПРАТИ НОВИНА
Гроздан Караджов: Дебат за скенери и нови устройства два месеца преди избори е несериозен 
Автор: ИА Фокус 22:13
©
Оставам привърженик на машинното и електронното гласуване, но смятам, че дебат за скенери и нови устройства "в 12 без 5“, два месеца преди избори, е несериозен и не може да изгради доверие. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов в ефира на bTV.

Според него следващият парламент трябва да започне работа по темата "от първия ден“.

Трябва да има време това да се обсъди, за да може да се породи доверие в хората и повече да дойдат да гласуват, смята той.

"Какво доверие за 10 дни, това е второ чете за този проект, част от предизборно говорене, следващият парламент да се заеме с този въпрос“, добави Караджов.

В политическия контекст Караджов заяви, че правителството е подало оставка след масови протести и обвинения в арогантност и "штурмово“ прокарване на решения. По думите му оставката е била "достоен начин“ да се признае грешка и да се върне доверието към изборите като механизъм за легитимност.

"Управляващото мнозинство започна да преследва задачите на едро бързо и щурмово. А във всяка демокрация се зачита и мнението на опозицията. Преля чашата. Чухме гласа на хората, за да доведем нещата в първоначалния вид – на избори“, обясни Караджов.

Той коментира и пощите и обмяната на левовете в евро. 

"До момента пощите се справят безупречно“ с обмяната на левове в евро в малките и отдалечени населени места, каза Караджов. По думите му за първите две седмици са обменени 63 млн. лева, а заявките за следващата седмица вече са за 47 млн. лева.

Обменът - на 2230 места, отпуснати още 25 млн. евро оборотни средства

Караджов уточни, че обмяната през "Български пощи“ е разрешена само там, където няма банкови клонове. Процесът се извършва на 2230 места в страната. Заради нарастващия интерес Министерският съвет е отпуснал допълнително 25 млн. евро оборотни средства, с които пощите да осигуряват наличности чрез обслужващите банки и инкасо автомобилите.

По думите му досега пощите са работили със 7-8 млн. евро оборотни средства, а мерките са насочени към това да няма недостиг на банкноти и евроцентове, за който има сигнали от различни места.

Единични казуси с пенсиите – заради болест или организационно недоглеждане

Министърът коментира и случаи, при които в отделни населени места е имало проблем с изплащането на пенсии и обмяната – например заради пенсиониран служител без навреме осигурен заместник или внезапно заболяване. Караджов добави, че в подобни ситуации се реагира веднага и забавянията са наваксани още на следващия ден.

Охраната на пощите е подсилена заради продължителния период на безплатна обмяна през първите шест месеца, каза още той.


