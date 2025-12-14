ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Говори синът на Милен Цветков
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:05Коментари (0)544
© NOVA
Филмът за него разказа за истински острите му въпроси във времена на полусвобода – като моментът, в който като студент в навечерието на промените в България пита Франсоа Митеран пред Тодор Живков какво мисли за старите диктатори, които не искат да пуснат кокала. Милен Цветков беше винаги неудобен за властимащите.

Беше свободен човек през целия си път. Неговият син Боян Цветков гледа новини от малък, а през изминалите няколко седмици изживя своите първи протести. Той беше сред 150 000 души на площада, заведе го майка му, а той беше там, защото вярва, че там му е мястото. Боян Цветков по своя собствен път в "Историите на Мария Йотова“.

Синът на журналиста Милен Цветков – Боян, разказва в рубриката "Историите на Мария Йотова“ за смелостта да задаваш неудобни въпроси, за първия си голям протест и за това как младите хора могат да бъдат двигател на промяната в България.

Боян се представя като обикновен седмокласник от София – с училище, приятели и разходки с кучето си Грейс. Животът му е изпълнен с типичните за възрастта грижи, но и с усещане за обществена отговорност, която идва естествено – чрез примера на баща му.

Като по-малък Боян активно е следял новините, повлиян от интереса на Милен Цветков към обществените процеси. Днес, макар тийнейджърските интереси да взимат превес, той ясно осъзнава значението на протестите като форма на гражданска позиция.

За него участието в протест е не просто присъствие, а преживяване – усещане за общност, енергия и надежда. Боян споделя, че майка му го е завела на протест, за да види със собствените си очи, че промяната е възможна и че хората, които могат да я направят, са самите граждани. Атмосферата на протеста, според него, е силно позитивна и вдъхновяваща – доказателство, че когато хората се обединят, могат да окажат реален натиск върху властта, предаде NOVA.

Младият Боян говори открито за проблемите на страната – неравенството, корупцията и усещането за несправедливост. Според него разликата с други държави е в това, че у нас корупцията е видима и доказуема, но често остава без последствия.

Въпреки това той вярва, че обединението на гражданите може да промени начина, по който държавата функционира. "Когато протестираш и се бориш за нещо, имаш шанс да успееш“, казва Боян. За него енергията на множеството е знак за надежда и увереност, че промяната е възможна, ако хората не се отказват да бъдат активни и ангажирани.

Историята на Боян Цветков е разказ за приемствеността между поколенията – от смелия въпрос на Милен Цветков през 1989 година до гласа на едно 13-годишно момче, което вярва, че гражданската активност има смисъл. Един личен и силен поглед към надеждата, свободата и отговорността да бъдеш част от обществото.



Още по темата: общо новини по темата: 212
19.04.2025 Пет години без Милен Цветков
24.02.2025 Плъзна фалшива информация за прожекциите на документалния филм, посветен на Милен Цветков
22.02.2025 Филмът за Милен Цветков разплака България
20.02.2025 Последната жена на Милен Цветков: Изобщо не го харесах. Тая връзка няма никакъв шанс
17.11.2024 Последната жена на Милен Цветков си намери нов мъж
23.06.2024 Журналистът Антон Стефанов: Видях гроба на Милен Цветков и останах без думи
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Орманджиев: Ако Радев реши да прави партия, трябва да подаде оста...
20:20 / 14.12.2025
Очаква се тази вечер Слави Трифонов да направи изявление
20:42 / 14.12.2025
Кръвната банка в Плевен спешно търси кръв
19:14 / 14.12.2025
Радев за атаката в Сидни: Гласът на хуманизма се заглушава все по...
19:14 / 14.12.2025
Киселова: Смяната на председателя на НС отвори духа от бутилката
19:14 / 14.12.2025
МВнР осъди атаката в Сидни за еврейския празник Ханука
18:06 / 14.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
09:15 / 13.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
12:02 / 12.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Паническо презапасяване с храна и техника обхвана страната ни
Паническо презапасяване с храна и техника обхвана страната ни
21:16 / 12.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Масова стрелба на плаж в Австралия
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: