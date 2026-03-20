Горивата поскъпват в края на седмицата
Средната цена на дизела днес достига 1,55 евро за литър при 1,50 евро в началото на седмицата и 1,48 евро на 13 март. На места цената вече стига до 1,57 евро.
Бензинът също поскъпва – средно с 3 евроцента спрямо 16 март и с 4 евроцента спрямо 13 март. На някои бензиностанции литър се продава за 1,42 евро.
Ръст има и при пропан-бутана – 0,65 евро за литър към 20 март, което е с 1 евроцент повече от началото на седмицата и с 2 евроцента спрямо 13 март.
Премиум дизелът също отбелязва увеличение – от 1,71 евро на 16 март до 1,75 евро днес, при 1,69 евро седмица по-рано.
При бензин А98 средната цена достига 1,61 евро за литър – с 3 евроцента повече спрямо понеделник и с 4 евроцента спрямо 13 март.
Без промяна остава единствено метанът – 1,14 евро за литър.
Значително поскъпване от началото на месеца
Припомняме, че от 1 март насам се наблюдава осезаем ръст при всички основни горива. Най-голямо е увеличението при дизела – с 0,26 евро на литър. Бензинът е поскъпнал средно с 0,14 евро, а пропан-бутанът – със 7 евроцента.
При премиум горивата също има сериозен ръст – дизелът от 1,50 евро на 1 март достига 1,75 евро към 20 март, а бензин А98 – от 1,46 евро до 1,61 евро за литър.
