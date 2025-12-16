ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма промяна за бързите кредити
Това гласи нов проект на Закона за потребителския кредит, който Министерството на икономиката е пуснало за обществено обсъждане.
Изискването за предупредителни надписи се въвежда в законодателството по линия на европейска директива. Освен това се забранява реклама, която твърди, че кредитът ще подобри финансовото състояние и жизнения стандарт на потребителите и която подчертава лекотата и бързината, с която може да се получи заем.
Полица
В проекта на закон изрично се вкарва текст, който задължава кредитора да приеме застраховката на потребителя с избран от него застраховател, а не да налага полиците на застрахователя, с който работи. Полицата обаче трябва да осигурява равностойно покритие, като условията по договора за заем няма да се променят. Изрично се записва също така, че наличието на онкологично заболяване на потребителя няма да се взема предвид при застраховката, ако са минали 10 г. от края на лечението. Същевременно се дава право на кредиторите да правят оценка на кредитоспособността на клиентите, "включително като вземат предвид разумни допускания за възможни бъдещи негативни обстоятелства“.
Друга новост е, че законът ще се отнася за потребителски кредити до 100 000 евро. Досега таванът бе 75 000 евро.
Предсрочно
С новия закон остава възможността за предсрочно погасяване на потребителски кредит. Кредиторът пак ще има право на справедливо обезщетение за евентуалните разходи – до 1%, когато оставащият период на договора е над 1 г., и до 0,5%, когато остава под година до изтичане на договора. Това обаче ще се случва при едно условие – размерът на предсрочно погасената от потребителя сума надхвърля 10 000 евро в рамките на всеки период от 12 месеца.
Изрично се записва, че кредиторите и кредитните посредници не могат да осъществяват пряка или непряка дискриминация спрямо потребителите въз основа на раса, пол, сексуална ориентация, етнос, човешки геном и т.н.
