|Голяма промяна предстои с болничните листове от догодина
С изменения в Кодекса за социално осигуряване се въвежда нова електронна услуга, чрез която работодателите автоматично ще бъдат уведомявани при издаване на болничен на техен служител. Данните ще постъпват директно от Електронния регистър на болничните листове, което премахва нуждата от хартиен носител и подаване на документ от страна на работника.
Въпреки че и в момента болничните листове се подават онлайн към Националния осигурителен институт (НОИ), лекарите все още разпечатват документите и ги предават на пациента. Това задължение отпада напълно с новите промени.
След въвеждането на електронната система целият процес ще се осъществява автоматично. Работникът няма да носи отговорност да доставя болничния лист до работодателя си, а фирмите ще получават информацията в реално време по електронен път.
Механизмът за изплащане на обезщетенията остава непроменен - първите два дни от отсъствието са за сметка на работодателя., а от третия ден нататък разходите се покриват от НОИ.
Проектът предвижда изплащане на над 20 милиона болнични дни през 2026 г., като средната стойност на един ден е 36,19 евро.
