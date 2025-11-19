ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Компанията, която дълги години беше сред ключовите работодатели в региона, вече е уведомила служителите си, че след Нова година ще бъдат съкратени.
Засегнати са близо 400 души.
"БТБ-България“, основана през 1998 г. от Ахим Байерл, е сред най-мащабните предприятия в сектора. Фирмата произвеждаше за международни модни марки и развиваше собствена линия облекла.
Решението за напускане идва на фона на сериозни затруднения в целия шивашки сектор.
Секторът, който традиционно разчита на поръчки от европейски марки, е подложен на силен натиск заради глобалната конкуренция и възхода на ултраевтините платформи Shein и Temu.
В същото време растящите разходи за труд, енергия и суровини допълнително подкопават конкурентоспособността на българските производители.
Русе е един от историческите центрове на текстилната индустрия в България. Затварянето на "БТБ-България“ е поредният тежък удар за местния бизнес след вече закрити фабрики през последните години.
Случаят е част от обща европейска тенденция: традиционната шивашка индустрия се трансформира под натиск от бързата мода и евтиния внос.
През 2025 г. Европейската комисия засили контрола върху Shein и Temu заради съмнения за нелоялна конкуренция, липса на прозрачност и масов внос на нискокачествени изделия.
Физическата експанзия на Shein в Европа – включително откриването на първия постоянен магазин в Париж през ноември – предизвика протести на местни търговци и политици.
