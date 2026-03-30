Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:10 / 30.03.2026 10:10 / 30.03.2026

Очаква се храните да поскъпнат повече през следващата година. Това заяви Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия в ефира на БНТ.



В момента най-скъпо купуваме плодовете и зеленчуците заради вноса от чужбина, допълни Вълканов.



"Все още е рано да говорим за сериозни ефекти. Това, че в продължение на три седмици цените на горивата на колонка леко се покачват, не представлява кардинален проблем за никого“, заяви Николай Вълканов.



Той даде пример с 2008 година, когато цените на бензина и дизела достигнаха нива от 2,50–2,80 лв. по тогавашни цени, което в днешни левове означава около 5 лева на литър.



Вълканов добави: "Все още сме далеч от такава криза. Правителството се опитва да подготви държавата, бизнеса и потребителите за по-дълъг период на предизвикателства – ако се наложи.“



Според него, ако се наблюдава покачване на цените по щандовете, причините са две: Традиционна януарска индексация на доставчиците, която всяка година се отразява частично върху потребителската инфлация. Сезонни фактори – най-много поскъпват плодове и зеленчуци, които не се произвеждат у нас и идват от далечни региони, с високи разходи за транспорт и енергия.



Подкрепата от държавата според превозвачите е закъсняла. Йордан Арабаджиев от Съюза на международните превозвачи коментира ефекта върху транспортния сектор: "Вече се приближаваме към критични нива на работа, тъй като горивата са съществен дял от транспортната услуга.Но на фона на кризата в Близкия изток и невиждащия се край на този конфликт ние считаме, че нещата са изключително тревожни и очакваме нашето правителство наистина да предприеме спешни мерки. Това, което видяхме като мерки е недостатъчно тъй като голям приоритет ни дава на това че не поскъпват тол таксите“.



Според него предложените досега мерки не са достатъчни, тъй като основният акцент е върху потребителите, докато бизнесът, особено превозвачите – поемат най-големият удар.



Арабаджиев очаква конкретна подкрепа чрез т.нар. "виртуален портфейл“:



"На база изразходваното гориво през предходния месец, да се акумулират средства, които превозвачите да могат да използват за покриване на социални осигуровки, заплати или ДДС. Това би облекчило бизнеса и няма да натовари бюджета директно.“, каза още той.



Той добави, че други мерки, които правителството промотира, са насочени твърде напред във времето и няма как да облекчат настоящата криза.



"Ние сме сред първите, които поемат удара от увеличението на горивата. Затова очакваме да бъдем част от решенията, които реално могат да овладеят инфлацията.“, категоричен е Арабаджиев.