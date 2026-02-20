Големи опашки за безплатни климатици се извиха в наш областен град

© Големи опашки за кандидатстване за безплатни климатици се извиват ежедневно от подновяването на приема във вътрешния двор на Община Хасково.



Документи се подават в поставения там павилион всеки работен ден от 9 до 12 часа. Чакащи коментираха, че при този наплив от желаещи един екип за прием на документи е недостатъчен и трябва да заработи и втори.



Отделно вчера били връщани хора, които искали да вземат документи и да си ги попълнят на спокойствие вкъщи. Казали им, че комплектът може да бъде предоставен на собственика на жилището. Имало и проблем с кандидатстването онлайн.



От кметството коментираха днес, че проблемът с кандидатстването през сайта на общината е отстранен вчера около 15 часа и вече това е възможно да става онлайн.



Haskovo.info припомня, че при първия прием на заявления от началото на проекта за подобряване на качеството на атмосферния въздух бяха подадени общо 3 356 заявления за смяна на стар отоплителен уред на дърва и въглища с нова екологична алтернатива. От тях 2 564 са за град Хасково, а 792 са желаещите от селата в общината.



3 074 от всички подадени заявления са за монтаж на климатици. За едно домакинство са допустими до 3 климатика. Подадени са заявление и за 210 уреда на пелети, а за термопомпа въздух-вода – 72.



Към 16 февруари са сключени 1 232 договора с домакинства. 2 727 са предвидените уреди за монтаж. От сключените договори са монтирани общо 2 045 климатика. До 27 март ще бъдат монтирани още 682 климатика.