ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Големи опашки за безплатни климатици се извиха в наш областен град
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:54Коментари (0)104
©
Големи опашки за кандидатстване за безплатни климатици се извиват ежедневно от подновяването на приема във вътрешния двор на Община Хасково.

Документи се подават в поставения там павилион всеки работен ден от 9 до 12 часа. Чакащи коментираха, че при този наплив от желаещи един екип за прием на документи е недостатъчен и трябва да заработи и втори.

Отделно вчера били връщани хора, които искали да вземат документи и да си ги попълнят на спокойствие вкъщи. Казали им, че комплектът може да бъде предоставен на собственика на жилището. Имало и проблем с кандидатстването онлайн.

От кметството коментираха днес, че проблемът с кандидатстването през сайта на общината е отстранен вчера около 15 часа и вече това е възможно да става онлайн. 

Haskovo.info припомня, че при първия прием на заявления от началото на проекта за подобряване на качеството на атмосферния въздух бяха подадени общо 3 356 заявления за смяна на стар отоплителен уред на дърва и въглища с нова екологична алтернатива. От тях 2 564 са за град Хасково, а 792 са желаещите от селата в общината.

3 074 от всички подадени заявления са за монтаж на климатици. За едно домакинство са допустими до 3 климатика. Подадени са заявление и за 210 уреда на пелети, а за термопомпа въздух-вода – 72.

Към 16 февруари са сключени 1 232 договора с домакинства. 2 727 са предвидените уреди за монтаж. От сключените договори са монтирани общо 2 045 климатика. До 27 март ще бъдат монтирани още 682 климатика.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Муцунски иска среща с Надежда Нейнски
13:43 / 20.02.2026
Андрей Гюров прие оставката на Цицелков
13:03 / 20.02.2026
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годи...
12:32 / 20.02.2026
Близо 200 случая в Европа: Опасният токсин в адаптираните млека с...
13:04 / 20.02.2026
БНТ с нов генерален директор, Емил Кошлуков аут
12:02 / 20.02.2026
Гюров за Цицелков: Доверих се, че всеки, който влиза в този кабин...
11:50 / 20.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
09:50 / 18.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Отношенията София-Скопие
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: