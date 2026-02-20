ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Големи опашки за безплатни климатици се извиха в наш областен град
Документи се подават в поставения там павилион всеки работен ден от 9 до 12 часа. Чакащи коментираха, че при този наплив от желаещи един екип за прием на документи е недостатъчен и трябва да заработи и втори.
Отделно вчера били връщани хора, които искали да вземат документи и да си ги попълнят на спокойствие вкъщи. Казали им, че комплектът може да бъде предоставен на собственика на жилището. Имало и проблем с кандидатстването онлайн.
От кметството коментираха днес, че проблемът с кандидатстването през сайта на общината е отстранен вчера около 15 часа и вече това е възможно да става онлайн.
Haskovo.info припомня, че при първия прием на заявления от началото на проекта за подобряване на качеството на атмосферния въздух бяха подадени общо 3 356 заявления за смяна на стар отоплителен уред на дърва и въглища с нова екологична алтернатива. От тях 2 564 са за град Хасково, а 792 са желаещите от селата в общината.
3 074 от всички подадени заявления са за монтаж на климатици. За едно домакинство са допустими до 3 климатика. Подадени са заявление и за 210 уреда на пелети, а за термопомпа въздух-вода – 72.
Към 16 февруари са сключени 1 232 договора с домакинства. 2 727 са предвидените уреди за монтаж. От сключените договори са монтирани общо 2 045 климатика. До 27 март ще бъдат монтирани още 682 климатика.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Муцунски иска среща с Надежда Нейнски
13:43 / 20.02.2026
Андрей Гюров прие оставката на Цицелков
13:03 / 20.02.2026
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годи...
12:32 / 20.02.2026
Близо 200 случая в Европа: Опасният токсин в адаптираните млека с...
13:04 / 20.02.2026
БНТ с нов генерален директор, Емил Кошлуков аут
12:02 / 20.02.2026
Гюров за Цицелков: Доверих се, че всеки, който влиза в този кабин...
11:50 / 20.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS