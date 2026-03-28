И.Д. главен секретар на МВР Георги Кандев отправи призив към гражданите да подават сигнали за нередности по време на изборния процес по официален ред, за да може институциите да реагират бързо и ефективно.
По думите му през последните дни в социалните мрежи постъпват хиляди сигнали, но за да бъдат обработени своевременно, е необходимо те да достигат до органите на реда чрез установените канали.
"Всеки от тях ще се разглежда с пълната сериозност, която заслужава", написа той.
Кандев подчерта, че сигурността и честността на изборите могат да бъдат гарантирани единствено чрез законови средства, като увери, че всички подадени сигнали ще бъдат проверявани и няма да има подминати случаи.
"Няма място за страх. Бъдете смели, бъдете активни, подавайте сигнали и разчитайте на нас."
Той отправи и предупреждение към участниците в купуването на гласове, определяйки това като тежко престъпление.
"Законът ще бъде приложен с цялата му строгост. Никой няма да бъде над него."
Главният секретар на МВР призова: Подавaйте сигнали за изборни нарушения по официален ред
Още по темата
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.