Автор: Марияна Стойчева 17:37 / 28.03.2026 17:37 / 28.03.2026

И.Д. главен секретар на МВР Георги Кандев отправи призив към гражданите да подават сигнали за нередности по време на изборния процес по официален ред, за да може институциите да реагират бързо и ефективно.



По думите му през последните дни в социалните мрежи постъпват хиляди сигнали, но за да бъдат обработени своевременно, е необходимо те да достигат до органите на реда чрез установените канали.



"Всеки от тях ще се разглежда с пълната сериозност, която заслужава", написа той.



Кандев подчерта, че сигурността и честността на изборите могат да бъдат гарантирани единствено чрез законови средства, като увери, че всички подадени сигнали ще бъдат проверявани и няма да има подминати случаи.



"Няма място за страх. Бъдете смели, бъдете активни, подавайте сигнали и разчитайте на нас."



Той отправи и предупреждение към участниците в купуването на гласове, определяйки това като тежко престъпление.



"Законът ще бъде приложен с цялата му строгост. Никой няма да бъде над него."