|Гигантски спад при купуването на стаж за пенсия, въпреки това плащат с хиляди
За първите шест месеца на тази година едва 1000 човека са си купили стаж за пенсия за сравнение през миналата за същия период това са направили 1366 човека, а през 2023 г. – 1674 българи. За да се пенсионират тези хора са платили над 12,5 млн. лева. Миналата година, въпреки че хората, купили стаж, са доста повече, това им е струвало 9,72 млн. лева.
Общо 420 човека си платиха недостигащия стаж за пенсия от януари до март тази година, като това им е струвало близо 8,3 млн. лева, като броят им беше рекорден за последните 8 години.
За сравнение за първото тримесечие на миналата година стаж за пенсия са купили 234 човека, през 2023 г. – 337 човека, а през 2022 – 270 човека.
Причината за това е, че от 1 април минималният осигурителен доход се повиши от 933 лв. на 1077 лв. Промяната беше направена с приемането на бюджета за 2025 г.
Рекорден брой българи купиха стаж за пенсия
Според Кодекса за социално осигуряване (КСО) хората, на които не им достига стаж, могат да платят за всеки недостигащ месец вноска в размер на 19,8% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се граждани.
От 1 април 2025 г. за всеки месец недостигащ стаж хората дължат по 213,25 лв. Това означава, че за една година допълнителен трудов стаж трябва да внесат в държавната хазна общо 2558,95 лв., а за максималния срок от 5 годни трябва да платят 12 794,76 лв.
Съгласно действащото законодателство, българските граждани имат право да закупят до пет години осигурителен стаж, ако не им достигат за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Основното условие е лицето да е навършило съответната възраст за пенсиониране, но да не е събрало необходимия минимален осигурителен стаж, пише pariteni.bg.
