|Георги Стефанов: Като няма гора, няма и вода
Достъпът до чиста околна среда, вода и храна е конституционно право на всеки човек, подчерта той.
Загубите на чиста питейна вода по ВиК мрежата са между 50 и 80%. "Няма пари, няма приоритети, не знаем колко точно и къде ги губим. Доскоро си мълчахме за кражбите. Сега изведнъж стана ясно, че кражбите са много, но не е ясно къде, колко и откога се краде. В същото време държавата отпуска милиони левове всяка година за почистване на речни корита, което е антиприродосъобразна мярка, тъй като води до потъване на подземните води и дефицити на места, които по принцип не би трябвало да има, ако не се удълбават плитките подземни води. Почистването на речните корита се превърна в корупционна практика за раздаване на едни пари на "наши хора“ в мнозинството от случаите. Не на последно място са огромните сечи и липсата на вододайни зони. Като няма гора, няма и вода. Това са вредни практики, които увреждат естественото решение на това да има вода – самите екосистеми, които осигуряват тези води. Това са дългогодишни проблеми, които държавата подстрекава и финансово реализира“, посочи Стефанов.
Климатичните промени водят до намаляване на водните ресурси на страната. Това означава, че трябва да имаме целенасочена политика за промяна на управлението на водите, заяви експертът по климат. "Дори да се запълни течащата мрежа, когато липсват факторообразуващите елементи на съхранението и попълването на надземните и подземни води, пак няма да имаме вода. Затова е важно да започнем от корена на проблема“, подчерта той.
Именно това трябва да е водещ приоритет за българските политици. Необходима е цялостна промяна на системата на управление. Изграждането на нови язовири изисква време, а българските граждани се нуждаят от спешни мерки за преодоляване на водната криза в редица населени райони, заяви Стефанов.
"Виждаме, че предложенията за решения са недостатъчно далновидни и недостатъчно добри. И това е тъжното, защото стават жертва не на прагматични и правилни решения, а на популистки и целящи може би да се откраднат едни средства“, допълни той.
